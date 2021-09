“La ragazza con la stella blu”: l’amicizia per sfuggire all’orrore del nazismo

La ragazza con la stella blu (Newton Compton), che segna il ritorno in libreria di Pam Jenoff, è un romanzo ispirato a una vicenda realmente accaduta durante il periodo più buio della Storia. La vicenda si apre nel 1942: Sadie Gault ha diciotto anni e vive insieme ai genitori nel ghetto di Cracovia. Quando i nazisti rastrellano la città, Sadie e la madre, incinta, sono costrette a cercare rifugio nelle fogne. Ha così inizio per loro un lungo periodo di terrore, trascorso al buio nel sottosuolo.

Un giorno Sadie alza lo sguardo attraverso una grata e intravede una ragazza della sua età comprare dei fiori. Ella Stepanek è un’agiata ragazza polacca che ha conservato molti dei privilegi della sua posizione, perché la sua matrigna ha ottenuto la benevolenza degli occupanti tedeschi, che le hanno fatto guadagnare il disprezzo dei suoi amici di sempre. Sola e in pena per il fidanzato che è partito per la guerra, Ella vaga per Cracovia senza sosta.

Un giorno, al mercato, intravede qualcosa che si muove sotto una grata del marciapiede. Quando si accorge che lì sotto si nasconde una ragazza, capisce che da quel momento, qualunque scelta si troverà a fare, la sua vita cambierà per sempre. Ella decide di aiutare Sadie e la loro diventa presto un’amicizia profonda e intensa, ma, con l’aggravarsi dei pericoli della guerra, i loro destini arriveranno in rotta di collisione. Eventi terribili metteranno alla prova tutto ciò in cui credono, ponendole di fronte a delle sfide impossibili…

Pam Jenoff è nata nel Maryland ed è cresciuta nei dintorni di Philadelphia, dove ora vive con il marito e tre figli. Ha frequentato la George Washington University a Washington. Dopo un’esperienza al Pentagono, è stata trasferita al Dipartimento di Stato e poi assegnata al Consolato degli USA a Cracovia, in Polonia; rientrata dall’estero, oggi insegna nella facoltà di Giurisprudenza della Rutgers University, in New Jersey. Con Newton Compton ha già pubblicato La ragazza della neve e Le ragazze di Parigi, entrambi dei successi.