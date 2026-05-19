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La lettura silenziosa di “Le notti bianche” di Dostoevskij? Una “tempesta”… A Roma l’iniziativa ideata da Baricco, aperta al pubblico

di Redazione Il Libraio 20.05.2026

Il 17 giugno lo Stadio Palatino di Roma ospiterà “La tempesta silenziosa”, un format di lettura diffuso (e gratuito) ideato da Alessandro Baricco. A partire dal momento del tramonto, la serata prenderà il via con la lettura di “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij. L’evento (su prenotazioni) è aperto a lettrici e lettori, biblioteche, librerie e associazioni

Il 17 giugno, alle ore 20:47, la Capitale diventerà un luogo di ritrovo per il format di lettura La tempesta silenziosa.

Sei saranno le location principali: lo Stadio Palatino, l’Ara Pacis, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell’Opera di Roma e piazza del Campidoglio, tutte con accesso gratuito ma con prenotazione obbligatoria a partire dal 3 giugno.

Lo scrittore Alessandro Baricco ha infatti presentato questa iniziativa gratuita, con il sostegno di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura.

Alessandro Baricco nella foto di Angela Ardicò

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Si tratta di un momento pensato per raccogliere lettrici e lettori in unico spazio: “leggere è un gesto mite e pacifico, ma quando viene condiviso contemporaneamente da un’intera comunità, ecco che scatena una tempesta intensa, silenziosa e, soprattutto, necessaria nell’epoca odierna”.

Lettrici e lettori, biblioteche, teatri, cinema e associazioni sono invitati a partecipare, segnalando il proprio spazio sul sito latempestasilenziosa.it; sempre su questo sito è possibile ricevere le indicazioni per l’evento.

Il libro protagonista della serata è Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, che sarà distribuito ai partecipanti nei punti predestinati di ogni Municipio, e verrà letto dallo stesso Baricco.

L’appuntamento avrà luogo presso lo Stadio Palatino, e ad accompagnare la lettura, rendendo il momento ancora più magico, sarà la scenografia, che verrà trasmessa live in tutte le altre location.

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Stadio Palatino, foto di Chiara Pasqualini

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Isabella Ragonese sarà l’ultima voce della lettura, seguita poi da un dj-set “per liberare l’energia accumulata”.

Dopo “La tempesta silenziosa” ci saranno altre iniziative che avranno luogo nello Stadio Palatino, con Letterature – Festival Internazionale di Roma.

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