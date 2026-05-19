Il 17 giugno lo Stadio Palatino di Roma ospiterà “La tempesta silenziosa”, un format di lettura diffuso (e gratuito) ideato da Alessandro Baricco. A partire dal momento del tramonto, la serata prenderà il via con la lettura di “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij. L’evento (su prenotazioni) è aperto a lettrici e lettori, biblioteche, librerie e associazioni

Il 17 giugno, alle ore 20:47, la Capitale diventerà un luogo di ritrovo per il format di lettura La tempesta silenziosa.

Sei saranno le location principali: lo Stadio Palatino, l’Ara Pacis, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell’Opera di Roma e piazza del Campidoglio, tutte con accesso gratuito ma con prenotazione obbligatoria a partire dal 3 giugno.

Lo scrittore Alessandro Baricco ha infatti presentato questa iniziativa gratuita, con il sostegno di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura.

Si tratta di un momento pensato per raccogliere lettrici e lettori in unico spazio: “leggere è un gesto mite e pacifico, ma quando viene condiviso contemporaneamente da un’intera comunità, ecco che scatena una tempesta intensa, silenziosa e, soprattutto, necessaria nell’epoca odierna”.

Lettrici e lettori, biblioteche, teatri, cinema e associazioni sono invitati a partecipare, segnalando il proprio spazio sul sito latempestasilenziosa.it; sempre su questo sito è possibile ricevere le indicazioni per l’evento.

Il libro protagonista della serata è Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, che sarà distribuito ai partecipanti nei punti predestinati di ogni Municipio, e verrà letto dallo stesso Baricco.

L’appuntamento avrà luogo presso lo Stadio Palatino, e ad accompagnare la lettura, rendendo il momento ancora più magico, sarà la scenografia, che verrà trasmessa live in tutte le altre location.

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Isabella Ragonese sarà l’ultima voce della lettura, seguita poi da un dj-set “per liberare l’energia accumulata”.

Dopo “La tempesta silenziosa” ci saranno altre iniziative che avranno luogo nello Stadio Palatino, con Letterature – Festival Internazionale di Roma.