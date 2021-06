Il ritorno di tre scrittori internazionali molto amati

Azione, suspense, avventura, sport, storia, entertainment… Capita anche a voi di non sapere quale libro leggere, perché avreste voglia di un mix di tutti questi elementi, ma non trovate il romanzo adatto a voi?

Se è così, siete fortunati, perché in libreria sono arrivati i libri di tre scrittori molto amati dal pubblico internazionale, capaci con le loro opere di mescolare generi e atmosfere lontane tra di loro, così da creare storie avvincenti e sempre ricche di elementi eterogenei.

Parliamo di John Grisham, di Chuck Palahniuk e di John Williams (Clarksville, 29 agosto 1922 – Fayetteville, 3 marzo 1994), tre grandi firme che non si sono limitate a imitare la grande letteratura, ma che hanno a loro volta lasciato un segno nell’immaginario collettivo del XX e del XXI secolo, e che ancora oggi non smettono di stupirci per la loro creatività…

Il sogno di Sooley

Autore: John Grisham, avvocato penalista e scrittore di successo del genere legal-thriller.

Editore: Mondadori (traduzione di Luca Fusari e di Sara Prencipe).

Genere: il primo romanzo dell’autore dedicato al mondo del basket, uno sport che ama molto da anni.

Pagine: 348 (ma scommettiamo che vi sembreranno molte di meno).

Trama: Samuel Sooleymon ha 17 anni e vive in un villaggio del Sudan, dilaniato dalla guerra civile e dalla carestia. Quando il suo talento per il basket viene notato da un coach, che gli offre l’occasione di partire per gli Usa, lui lascia tutto per la sua avventura. Ma proprio quando muove i primi passi nell’ambiente ultracompetitivo dell’agonismo sportivo lo raggiunge una terribile notizia: la guerra civile imperversa in Sudan, e la sua famiglia è in pericolo…

Consigliato a… chi vuole immergersi nella storia commovente e appassionante di una giovane vita esemplare.

Cosa ci è piaciuto di più: la fiera determinazione del protagonista, che allenandosi senza tregua riesce a passare le selezioni e poi a vincere non per ottenere la fama, ma per portare in salvo quanto prima la sua famiglia in America.

L’invenzione del suono

Autore: Chuck Palahniuk, diventato famoso in tutto il mondo fin dal suo esordio, con il romanzo Fight Club, che ha ispirato l’omonimo film cult…

Editore: Mondadori (traduzione di Gianni Pannofino).

Genere: un romanzo che fa riflettere sulla mercificazione della sofferenza e sul pericoloso potere dell’arte.

Pagine: 260.

Trama: a 17 anni dalla scomparsa della figlia Lucy, Gates Foster riceve un primo indizio su di lei, che potrebbe finalmente portarlo sul punto di scoprire la terribile verità. Nel frattempo, Mitzi Ives si è guadagnata una grande fama tra gli artisti che creano sonorità coinvolgenti per le scene horror e di violenza di Hollywood. Presto i due si troveranno in rotta di collisione, rischiando di gettare una macabra luce sul mondo del cinema americano…

Consigliato a… chi aveva nostalgia delle atmosfere sorprendenti e inquietanti di questo maestro della scrittura.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di Palahniuk di combinare tra loro elementi della trama apparentemente molto diversi fra di loro, così da creare dei personaggi tridimensionali e delle storie che tengono con il fiato sospeso.

Augustus

Autore: John Williams, noto per Stoner e autore anche di Butcher’s Crossing e di Nulla, solo la notte.

Editore: Fazi Editore, che lo pubblica in una nuova edizione economica (traduzione di Stefano Tummolini).

Genere: romanzo storico tra i più acclamati della letteratura americana.

Trama: sono le Idi di marzo del 44 a.C. quando Gaio Ottavio, diciottenne gracile e malaticcio ma intelligente e ambizioso quanto basta, viene a sapere che suo zio, Giulio Cesare, è stato assassinato. Ottavio è l’erede designato, ma la sua scalata al potere sarà tutt’altro che lineare. John Williams ci racconta il principato di Ottaviano Augusto, i fasti e le ambizioni dell’Antica Roma attraverso un magistrale intreccio di lettere, atti, fatti storici e invenzioni letterarie.

Consigliato a… chi vuole approfondire i profili interiori, i dissidi e le debolezze di grandi personaggi storici.

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che, fra ricostruzione storica, finzione e perfezione stilistica, Augustus non manchi mai di dialogare con il presente, usando la grande Storia come spunto per riflettere sulla condizione umana.

(articolo in collaborazione con Upday)