Libri su grandi personaggi

Tre grandi personaggi del ‘900, tre grandi storie, molto diverse tra loro, narrate, da punti di vista unici, in tre libri pubblicati in queste settimane: Angela Terzani Staude racconta la sua vita con Tiziano Terzani, Eva-Maria Bast ci porta alla scoperta di Mata Hari e Maggie Shipstead narra la vicenda di una delle prime donne aviatrici.

Autrice: Angela Terzani Staude nasce a Firenze in una famiglia tedesca colta e cosmopolita. Ad appena 18 anni, la sua strada incrocia quella di Tiziano Terzani. Con Longanesi ha pubblicato Giorni cinesi (1987), Giorni giapponesi (1994) e per la Tea ha curato Diverso da tutti e da nessuno. Tiziano Terzani sul campo, nella testimonianza di amici e colleghi (2017).

Editore: Longanesi.

Genere: memoir.

Pagine: 400.

Trama: nel ripercorrere con sincerità e commozione i primi quarant’anni di due vite inestricabilmente intrecciate agli eventi che hanno segnato il Novecento, Angela Terzani Staude ci affida in questo libro la sua trascinante storia d’amore con il marito Tiziano: una coppia che matura e si consolida affrontando sia le difficoltà personali e sentimentali, sia i problemi di una generazione e di una società alla strenua ricerca di identità e di valori. Tutto inizia a Firenze in un caldo pomeriggio di fine estate del 1957, quando Angela diciottenne incontra a casa di un’amica un giovane della sua stessa età che senza alcuna esitazione comincia a raccontarle di un suo viaggio in autostop e della volta in cui ha lavorato in un albergo di Losanna per pagarsi un soggiorno a Parigi, mostrandole così tutta la sua voglia di scoprire il mondo…

Consigliato a… chi vuole conoscere da una prospettiva unica il percorso di Tiziano Terzani.

Cosa ci è piaciuto di più: il punto di vista dell’autrice, e lo stile del suo racconto (qui la recensione di Gloria Ghioni per ilLibraio.it).

L’illusione perduta di Mata Hari

Autrice: Eva-Maria Bast è una nota giornalista tedesca, nonché scrittrice pluripremiata. Sotto lo pseudonimo di Charlotte Jacobi è co-autrice, con Jørn Precht, del romanzo Le ragazze dell’atelier dei profumi, il primo episodio della saga delle sorelle Douglas. Bast vive in Germania, tra il lago di Costanza e Würzburg.

Editore: Tre60.

Genere: l’appassionante ritratto di una donna ammaliante.

Pagine: 400.

Trama: Parigi, 1905. In seguito al fallimento del suo matrimonio, Margaretha Geertruida Zelle ha perso il marito, i figli e tutti i suoi averi. Approdata in Francia in cerca di fortuna, ciò che le resta è un fascino fuori del comune e la passione per le danze orientali, nata negli anni trascorsi in Indonesia. Grazie al suo carisma, riesce a conquistare gli uomini più ricchi e potenti dell’alta società e a esibirsi nei migliori salotti cittadini. Vestita di soli veli e con un reggiseno di pietre preziose, Margaretha balla danze esotiche e affascina il pubblico con un misto di erotismo ed eleganza. Nessuno può resistere alla danzatrice che ha scelto un nome d’arte orientale tanto seducente quanto evocativo: Mata Hari, il sole. E questa luce ammaliante fa di lei una delle donne più ambite e corteggiate di Parigi, portandola presto a esibirsi sui palchi dei teatri di tutta Europa. Ma la luce è destinata a spegnersi: ha lasciato troppo a lungo in ombra una vita privata infelice, fatta di solitudine e nostalgia per i veri affetti. E a causa del carattere sempre più capriccioso e autoritario, Mata Hari è costretta ad allontanarsi per sempre dalle scene. Per sopravvivere deve accettare il pericoloso incarico di spia. Ma proprio come la Salomé che aveva interpretato sul palco, la sua fine sarà quella tragica di una donna che ha vissuto con coraggio e passione ogni momento della sua vita.

Consigliato a… chi ama le esistenze fatte di ascese e cadute.

Cosa ci è piaciuto di più: il fascino della protagonista.

Autrice: Maggie Shipstead vive a Los Angeles; dopo la laurea ad Harvard, ha conseguito il Master in Fine Arts allo Iowa Writers’ Workshop. Oltre a Il grande cerchio, è autrice di Festa di nozze (2012, premio Dylan Thomas e Los Angeles Times Book Prize for First Fiction) e Astonish Me (2014). Shipstead scrive per il New York Times e il Washington Post.

Editore: Rizzoli, traduzione di Francesco Graziosi.

Genere: la storia di una delle prime donne aviatrici.

Pagine: 720.

Trama: prima di svanire sopra l’Antartide con il suo biplano, Marian Graves non ha perso occasione di tradire tutte le aspettative riposte in una donna della sua epoca. Il suo legame indissolubile con l’avventura e il pericolo, dopotutto, si stabilisce presto: è il 1914 e lei ha solo sei settimane di vita quando viene salvata insieme al suo gemello da un transatlantico in fiamme. I due bambini vengono affidati alle cure di uno zio, pittore sregolato, in un piccolo paese tra i boschi del Montana, ed è lì che a dodici anni Marian incontra due piloti di passaggio con i loro biplani e capisce che da grande volerà. Un desiderio audace, per una ragazza all’inizio del Novecento, ma tanto irrinunciabile da renderla disposta a tutto pur di realizzare il suo primo e ultimo sogno: circumnavigare la terra passando dai poli. Durante questa impresa storica, però, il suo aereo scompare senza lasciare traccia. Un secolo dopo, Hadley Baxter viene scelta per interpretare Marian nel film che ne racconta la misteriosa vicenda.

Consigliato a… chi è interessato alla storia vera di una donna eccezionale. Il grande cerchio, tra l’altro, è entrato nella shortlist del Booker Prize 2021 e del Women’s Prize for Fiction 2022, è stato scelto da Time come il miglior romanzo del 2021, ed è stato inserito dal Washington Post, dal Los Angeles Times, da Esquire e dall’Economist tra i migliori romanzi dell’anno.

Cosa ci è piaciuto di più: la descrizione storica.

