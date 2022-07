La vita di coppia presenta diverse insidie, è fatta di alti e bassi, compromessi e di una buona dose di pazienza. Per affrontarla vi proponiamo tre libri: due che mettono crisi il concetto di monogamia (e quindi di coppia “esclusiva”) e uno che racconta la difficoltà di essere in due.

Autore: Tomaso Vimercati è nato a Cantù nel 1983. Dal 2009 vive e si interessa a forme di relazione alternative alla monogamia. Su questo tema ha tenuto interventi pubblici, scritto articoli e racconti.

Editore: Tea.

Genere: un’analisi della vita di coppia e della alternative a essa.

Pagine: 224.

Trama: tanti anni fa l’autore del libro capisce di poter amare più persone alla volta, senza che il suo amore si frammenti. Decide così di mettere in discussione tutto quello che gli è stato insegnato e di rinunciare alla monogamia in nome della sincerità, che sente di dovere a se stesso e alle altre persone. Esplora forme relazionali alternative e trova quella che più lo rende felice, ma quando dichiara apertamente di vivere una vita non-monogama suscita curiosità e dubbi nelle persone.

Consigliato a… chi è disposto a mettere in dubbio le proprie certezze.

Cosa ci è piaciuto di più: l’autobiografismo che pregna il libro.

Monogamia

Autrice: Sue Miller, apprezzata autrice americana contemporanea, è spesso in classifica negli Stati Uniti con i suoi libri. Attualmente vive a Boston. Dopo aver pubblicato alcuni racconti, ha raggiunto la fama internazionale con La buona madre.

Editore: Fazi, traduzione di Martina Testa.

Genere: un romanzo complesso sulla fedeltà.

Pagine: 382.

Trama: Graham e Annie sono sposati da quasi trent’anni. Nella loro cerchia di amici e conoscenti, sono considerati una coppia d’oro. Graham è un libraio, un uomo molto socievole con grandi appetiti, Annie, più riservata e introspettiva, è una fotografa. Hanno due figli adulti: Sarah, che vive a San Francisco, e Lucas, il figlio che Graham ha avuto dalla sua prima moglie Frieda. Quando Graham muore improvvisamente, Annie è perduta. Poi, mentre è ancora in lutto, scopre un segreto rovinoso: Graham la tradiva, e con una donna che lei conosce.

Consigliato a… chi ama addentrarsi nei drammi familiari.

Cosa ci è piaciuto di più: la contrapposizione uomo-donna.

Autrice: Sara Fruner è nata a Riva del Garda, ma dal 2017 abita a New York, dove è docente di italiano presso il Fashion Institute of Technology. Ha collaborato con il Center for Italian Modern Art e Magazzino Italian Art, e recentemente ha tradotto opere di Marie-Helene Bertino, Jane Hirshfield e W.S. Merwin. È Professional Member dell’Authors Guild e Bogliasco Fellow. L’istante largo, suo romanzo d’esordio (Bollati Boringhieri), le è valso il secondo posto al Premio Nazionale Severino Cesari Opera Prima 2021.

Editore: Bollati Boringhieri.

Genere: un libro sulla difficoltà della vita familiare.

Pagine: 396.

Trama: un giorno, in treno, scocca il colpo di fulmine fra Ettore ed Elena. Un passato anomalo li unisce: Ettore abbandonato in fasce dalla madre, e adottato all’età di cinque anni; Elena bambina sparita nel nulla per tre giorni, e poi ritornata. Due anime perdute che si trovano. Ma se il caso può incastrare tutto alla perfezione, può anche, in un soffio, scatenare il caos: un figlio fuoriprogramma che sconvolge gli equilibri di singoli e coppia, lo smarrimento identitario per Elena, e guai sul lavoro per Ettore, trascinato in un intrigo che mette a repentaglio la sua integrità etica.

Consigliato a… chi non ama le storie “due cuori e una capanna”, ma preferisce la verità del quotidiano.

Cosa ci è piaciuto di più: la chimica tra i protagonisti. Qui la riflessione dell’autrice sull’ansia (e l’impossibilità) di una genitorialità perfetta.

(articolo in collaborazione con Upday)