La risposta di Margaret Atwood alle censure? Il libro impossibile da bruciare

Mentre oltreoceano sempre più genitori vorrebbero bandire alcuni libri nelle scuole, Margaret Atwood mette all’asta un’edizione “non infiammabile” del suo romanzo più famoso, “Il racconto dell’ancella”. Il ricavato andrà a sostegno di battaglie in difesa della libertà di parola

Come abbiamo raccontato, negli Usa sempre più genitori, legati a idee politiche di destra, vorrebbero bandire alcuni libri nelle scuole.

Oltreoceano da diversi mesi si parla di questi tentativi di censura, con numerosi gruppi di genitori americani che stanno sporgendo denuncia e cercando di eliminare alcuni testi dai programmi scolastici dei loro figli: un fenomeno in allarmante aumento, a cui ora risponde una delle autrici contemporanee più amate e importanti, Margaret Atwood, che ha provocatoriamente annunciato un’edizione “non infiammabile” del suo romanzo più famoso, Il racconto dell’ancella, da cui è stata tratta l’omonima serie tv.

L’82enne scrittrice canadese è protagonista di un breve video su YouTube dedicato al progetto, targato Penguin Random House: “Negli Stati Uniti e in tutto il mondo, i libri vengono spesso contestati, banditi e persino bruciati. Abbiamo così creato un’edizione speciale di un libro che è stato contestato e bandito per decenni“.

Il volume è stampato e rilegato con materiali ignifughi, e sarà messo all’asta da Sotheby’s, a New York. Tutto il ricavato andrà a Pen America, per sostenere battaglie in difesa della libertà d’espressione.