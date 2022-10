I migliori libri del 2022 per il New Yorker: c’è anche un po’ di Italia…

Non siamo ancora a novembre, eppure è già tempo di liste dei migliori libri 2022. Si parte con l’ampia selezione della prestigiosa rivista americana New Yorker, con i suoi “best books” dell’annata editoriale (tra le uscite statunitensi, alcune già pubblicate in Italia).

Editor e critici letterari del New Yorker hanno scelto, tra gli altri, il saggio American Midnight di Adam Hochschild, Kiki Man Ray di Mark Braude, Haven di Emma Donoghue, Maps of Our Spectacular Bodies di Maddie Mortimer, The Book of Goose di Yiyun Li e The Birdcatcher di Gayl Jones.

E ancora, diversi nomi noti al pubblico italiano. Come quello di George Saunders, autore di Liberation Day, senza dimenticare Afterlives del premio Nobel Abdulrazak Gurnah e Marigold and Rose di Louise Glück, poetessa a sua volta vincitrice del Nobel per la Letteratura. A proposito di Nobel, ecco in lista Olga Tokarczuk con The Books of Jacob.

A proposito di big della letteratura internazionale, ci sono anche Lessons di Ian McEwan e Lucy by the Sea di Elizabeth Strout, oltre a Mohsin Hamid (The Last White Man) e al regista Werner Herzog (The Twilight World), a Monica Ali (Love Marriage), a Geoff Dyer (The Last Days of Roger Federer), a Georgi Gospodinov (Time Shelter), a Elif Batuman (O/o), a Sheila Heti (Pure Colour), a Jennifer Egan (The Candy House) e a Jonathan Galassi (School Days).

Nella lista dei migliori libri tra le uscite del 2022 secondo il New Yorker, troviamo anche tre autrici italiane: Donatella Di Pietrantonio con A Sister’s Story (Borgo Sud, romanzo legato al premiato bestseller L’Arminuta); Claudia Durastanti, con la traduzione del suo ultimo libro, La Straniera, e Giada Scodellaro, con Some of Them Will Carry Me. Scodellaro è un’autrice, traduttrice e fotografa nata a Napoli , ma cresciuta nel Bronx, a New York.

E sempre a proposito di Italia c’è Il Colibrì (The Hummingbird) di Sandro Veronesi, vincitore del premio Strega e in questi giorni al cinema.

Non è finita! Ci si imbatte poi nel romanzo italiano per eccellenza, The Betrothed (I Promessi Sposi) di Alessandro Manzoni, tradotto da Michael F. Moore (prefazione di Jhumpa Lahiri).

Scorrendo la lunga lista di romanzi, raccolte di racconti, poesie e saggi, si trovano nomi come Lydia Millet (Dinosaurs), Can Xue (Barefoot Doctor), Margaret A. Burnham (Hands Now Known), Karen Armstrong (Sacred Nature), Tayi Tibble (Poūkahangatus), Marlen Haushofe (The Wall), Marius Kociejowski (The Serpent Coiled in Naples), David Means (Two Nurses, Smoking), Lillian Fishman (Acts of Service) e Sarah Manguso (Very Cold People).