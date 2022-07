Un mare di storie: nuove letture per l’estate

Quando arriva l’estate lettrici e lettori si pongono in modalità “lettura da ombrellone“, quelle letture, cioè, perfette per rilassarsi in un’atmosfera estiva e spensierata. Vi consigliamo quindi tre nuove uscite con cui immergervi tra le onde: il giallo di María Oruña, una raccolta di poesie selezionate da Jovanotti e dall’editore Nicola Crocetti, e un romanzo d’avventura di Francesco Musolino ispirato a una storia vera.

Autrice: María Oruña è laureata in Legge e ha esercitato per dieci anni come avvocato. Nel 2013 pubblica il suo primo romanzo, La mano del arquero, e nel 2015, con il successo internazionale di Puerto escondido, decide di dedicarsi interamente alla letteratura. Quel che la marea nasconde è il quarto libro della serie dedicata alle indagini di Valentina Redondo, e il primo tradotto in italiano.

Editore: Ponte alle grazie (traduzione di Tiziana Masoch, Elisa Leandri, Monica Magnin).

Genere: un giallo ricco di mistero.

Pagine: 464.

Trama: Judith Pombo, facoltosa imprenditrice e presidente del più esclusivo tennis club di Santander, viene ritrovata morta nella cabina della goletta di proprietà del circolo, quando a bordo sta per svolgersi una cena di gala. È stata pugnalata al cuore, ma la cabina era chiusa dall’interno, non c’era nessuno oltre al cadavere e dell’arma del delitto non v’è traccia… Così alla tenente della Guardia Civil Valentina Redondo tocca affrontare il caso più complicato della sua carriera proprio mentre cerca di ricuperare un equilibrio e un senso nella vita privata, segnata da un recente dramma.

Consigliato a… chi è affascinato dalle indagini al femminile.

Cosa ci è piaciuto di più: la descrizione dei luoghi.

Autori: Lorenzo Cherubini, per molti conosciuto come Jovanotti, inizialmente famoso in ambito hip hop negli anni ottanta, con il tempo è diventato un cantautore più “classico”, influenzato anche dalla poesia. Già attivo come scrittore dal 1988 con Yo, brothers and sisters. Siamo o non siamo un bel movimento?, quest’anno ha pubblicato una raccolta di poesie di autori scelti da lui con l’editore Nicola Crocetti, nato nel 1940 in Grecia. Crocetti è cresciuto e ha studiato a Firenze, negli Stati Uniti e a Parigi, e vive a Milano, dove ha lavorato per 35 anni nell’editoria e come giornalista. Ha fondato la casa editrice Crocetti nel 1981 e la rivista Poesia nel 1988. Ha tradotto migliaia di pagine di narrativa dal greco e oltre centomila versi di tutti i maggiori poeti greci contemporanei.

Editore: Crocetti.

Genere: raccolta di poesie di diverse autrici e autori di ieri e di oggi, tra cui Saffo, Ezra Pound, Pieluigi Cappello, Mariangela Gualtieri, Rodolfo Wilcock, Jorge Luis Borges, Anna Andreevna Achmatova, Giuseppe Ungaretti, Giacomo Leopardi e…

Pagine: 160.

Trama: questa raccolta di poesie è curata da Nicola Crocetti, editore di Crocetti Editore, e da Lorenzo Cherubini, a tutti noto come Jovanotti. Il cantautore sfrutta la sua amicizia con l’editore Crocetti per curare insieme questo libro che unisce le loro poesie del cuore.

Consigliato a… chi ama leggere diverse voci poetiche.

Cosa ci è piaciuto di più: la variegata selezione dei componimenti poetici.

Mare mosso

Autore: Francesco Musolino è giornalista culturale e collabora con varie testate. Ha creato il progetto di lettura no profit “Sto leggendo” e insegna scrittura creativa. Il suo romanzo d’esordio L’attimo prima viene pubblicato nel 2019 da Rizzoli, mentre con Newton Compton ha pubblicato Le incredibili curiosità della Sicilia.

Editore: e/o.

Genere: un romanzo che viene dal mare ispirato a una storia vera.

Pagine: 192.

Trama: la notte del 24 dicembre 1981 Radio Cagliari intercetta l’SOS di un cargo turco alla deriva, la Izmir. Nella pancia della nave, in balia del vento di maestrale forza sette, ci sono seicento tonnellate di pesce surgelato. Potrebbe affondare da un momento all’altro. Quella notte, quando il telefono squilla, Achille Vitale sale a bordo della Renault R4 e chiama a raccolta la sua piccola ciurma, organizzando i soccorsi. Achille ha trent’anni, è un ingegnere navale e dirige per conto del Cavaliere – un facoltoso armatore napoletano – una flotta di rimorchiatori a Cagliari. Il suo mestiere è quello di uscire in mare – di giorno o di notte, con qualsiasi tempo – in soccorso di yacht, motoscafi, navi cargo e petroliere in difficoltà, rischiando la vita senza paura. In quella medesima e fredda notte della vigilia del 1981, ad Atene c’è un uomo molto interessato a recuperare il carico della Izmir. Qualcosa di illegale e di gran valore.

Consigliato a… chi ama i romanzi d’avventura.

Cosa ci è piaciuto di più: la presenza del mare nella varietà delle città italiane (Venezia, Cagliari, Napoli, Palermo e Atene).

(articolo in collaborazione con Upday)