Booktok conquista anche Jovanotti

Oltre alle booktoker e ai booktoker emergenti, anche un artista molto amato come Jovanotti (che è anche un lettore appassionato) nei suoi video su TikTok consiglia spesso libri che lo hanno colpito…

Inevitabilmente, classifiche di vendita alla mano negli ultimi tempi nel mondo dell’editoria si sta molto parlando dell’ascesa di #Booktok, e del crescente impatto di TikTok sul mercato librario.

A questi aspetti, e in generale alla domanda “cosa (e come) leggono le nuove generazioni?”, ilLibraio.it ha dedicato un incontro, che si terrà sabato 21 maggio, alle 15.45, al Salone Internazionale del Libro di Torino (qui tutti i particolari, ndr).

Oltre alle booktoker e ai booktoker emergenti (due tra le più apprezzate dal pubblico italiano, Megi Bulla – @labibliotecadidaphne e Valentina Ghetti – @book.addicted saranno tra le ospiti dell’incontro al Salone), sempre più personaggi dello spettacolo, dello sport e della comunicazione aprono profili TikTok, conquistati dal social del momento.

Tra questi, anche Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, tra le popstar italiane più amate e capaci di unire le generazioni, che in realtà, giusto precisarlo, è attivo (anche) su TikTok ormai da tempo (dall’aprile 2019): del resto parliamo di un artista da sempre attento alle opportunità che la rete, e che sui social non ha mai puntato solo sulla musica. Da lettore appassionato, Jovanotti ha infatti spesso dato molto spazio ai libri sui suoi canali (già nel 2014, per capirci, parlavamo delle sue “video-recensioni” sulla “JovaTv”…).

Il tempo passa e i social cambiano, ma la passione dell’artista per i libri (e la loro divulgazione) resta. E così di tanto in tanto Jovanotti nei suoi video su TikTok consiglia libri, naturalmente attraverso l’hashtag #Booktok: tra le ultime letture suggerite, Nova (Adelphi), secondo libro di Fabio Bacà (e protagonista anche al premio Strega 2022), che a Jovanotti ha ricordato il suo amato Roberto Bolaño, e Fine / Inizio (Tea) di Folco Terzani, autore che a distanza di anni ha ripreso in mano La fine è il mio inizio, libro amatissimo che scrisse con il padre Tiziano.

Tra le letture recenti di Jovanotti, anche la nuova edizione de Le leggi della frontiera (Guanda, traduzione di Marcella Uberti-bona) dello scrittore spagnolo Javier Cercas, altro autore molto apprezzato dal cantante.