Libri: con “Onesto” di Francesco Vidotto la montagna torna in classifica

Tra le sorprese nei piani alti della classifica dei libri più venduti di questo inizio d’anno troviamo Onesto (Bompiani), il nuovo libro di Francesco Vidotto.

Prima di parlare dell’autore, veniamo alla trama del romanzo…

La trama del libro

Guido Contin, detto Cognac, abita in un casello dismesso della vecchia ferrovia adagiata tra i boschi del Cadore insieme a Moglie, la sua gatta. È anziano e non possiede più nulla se non una cartelletta piena di lettere indirizzate alle cime delle montagne e respinte al mittente.

Sono pagine scritte a mano da un uomo che si firma con il nome di Onesto e racconta la sua vita con il fratello gemello Santo, l’incontro con Celeste, la guerra, la morte e l’amore. Sembrano storie semplici, di persone che accettano il destino senza porsi domande, aggrappate alla vita come i larici ai pendii più scoscesi. E invece rivelano vicende straordinarie: un rapimento, un figlio ritrovato, una terribile violenza, una bomba che cade nella notte, una fotografia nascosta tra le rocce, un segreto pieno di vergogna e, soprattutto, un amore inconfessabile che scorre attraverso la vita come un torrente impetuoso.

Nella sua semplicità, Onesto rivela qualcosa di universale: “in molti credono che per scalare ci voglia forza, invece è proprio il contrario. Scalare, come vivere, non è questione di tenere, è questione di lasciar andare. Ogni cosa. La paura, l’incertezza, i problemi, le soluzioni, il passato, il futuro, le prese, gli appigli. Tutto quanto. Lasciare andare in un movimento continuo che avvicina al cielo”.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Chi è Francesco Vidotto

Nato il 2 agosto 1976, come racconta sul suo sito Vidotto è autore di diversi libri a tema montagna. Alle vette, del resto, si è avvicinato ben presto, avendo trascorso i primi anni di vita a Tai di Cadore, con i nonni materni, mentre i genitori erano impegnati al lavoro. All’età di cinque anni gli capita infatti di affrontare la sua prima scalata: l’ascesa alla cima del monte Ciareido in Marmarole.

Durante l’adolescenza legge molto e fonda un gruppo blues. Dopo il militare, si iscrive alla facoltà di Economia e Commercio dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Lavora per multinazionali americane e società di consulenza. Sempre dalla biografia sul suo sito (in terza persona): “Un bel giorno e qualche anno più tardi capisce che la carriera gli mangia la vita: la vita e il tempo. Decide così di ritornare in Dolomiti, nella casa che i nonni gli hanno lasciato e di dedicarsi alle sue storie…”.

Il primo libro pubblicato da Vidotto (che su Instagram ha un seguito da oltre 186mila follower), Il selvaggio, esce nel 2005. Ne seguiranno diversi altri, passando da piccoli editori a marchi più grandi, anche grazie al supporto di Mauro Corona.