Jane Riley, Larry McMurtry e Jodie Chapman arrivano in libreria con tre romanzi su tre diversi tipi di sentimenti d’amore, capaci di far emozionare dall’inizio alla fine grazie alle loro storie delicate e commoventi…

C’è chi sostiene che la lettura serva a suscitare un sorriso, per sollevarci dalla pesantezza quotidiana e trasportarci in un mondo fatto di buonumore. E c’è chi dice, al contrario, che obiettivo dei libri sia quello di farci riflettere, se necessario portandoci a versare qualche lacrima pur di lasciare un segno indimenticabile.

Alcuni romanzi sono in grado di soddisfare al meglio il primo o il secondo punto di vista, e poi ce ne sono altri che sanno portarci a sorridere e a piangere allo stesso tempo, grazie alle loro storie commoventi eppure leggere, in cui nelle situazioni più complicate emerge sempre un barlume di ottimismo.

Ve ne consigliamo tre firmati rispettivamente da Jane Riley, Larry McMurtry e Jodie Chapman, arrivati da poco in libreria per raccontare tre diversi tipi di sentimenti d’amore, che vi faranno emozionare dall’inizio alla fine…

Autrice: Jane Riley, scrittrice al suo esordio, che nella vita si occupa di pubbliche relazioni e ha un blog di design.

Editore: Garzanti (traduzione di Elisabetta Valdré).

Genere: un romanzo che parla di speranze e di rinascita.

Pagine: 324, delicate e condite da un pizzico di ironia.

Trama: Oliver Clock ha 39 anni e una vita che più prevedibile non si può, pur avendo un’anima da sognatore. Un giorno nella sua quotidianità compare Edie, che è la sua perfetta antitesi: vitale, eccentrica, intrepida. Gli basterà un sentore di coccole nella luce di una candela dal profumo speciale per rivivere dei momenti indimenticabili e per lasciarsi convincere a entrare in affari con Edie, stringendo un’amicizia che gli cambierà la vita.

Consigliato a… chi vorrebbe mollare gli ormeggi e lasciarsi trasportare dalla corrente del destino.

Cosa ci è piaciuto di più: la dolcezza con cui l’autrice sa ricordarci, pagina dopo pagina, che imparare a vivere significa anche accettare che non sempre le cose accadono per una ragione, e che l’amore è uno splendido caos.

Voglia di tenerezza

Autore: Larry McMurtry, romanziere texano classe 1936 deceduto da poco, che ha vinto un Pulitzer e un Oscar.

Editore: Einaudi (traduzione di Margherita Emo).

Genere: un romanzo sui valori familiari e sulle sorprese della vita.

Pagine: 400, tutte da amare.

Trama: Aurora ed Emma sono una madre e una figlia diversissime: una ha un guardaroba immenso, abita in una villa con giardino e fa impazzire chiunque abbia la sventura di invaghirsi di lei; l’altra indossa magliette extralarge, vive in un miniappartamento e cerca di andare d’accordo con il marito. Non si assomigliano affatto, insomma, ma quando la vita si mette per traverso saranno solo una madre e una figlia che lotteranno dalla stessa parte.

Consigliato a… chi sa che è l’amore a entrare in campo durante i momenti più difficili della vita.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità di McMurtry di mettere in scena due donne agli antipodi e tuttavia sempre credibili, che fra tragicomici tumulti e piccole scaramucce impareranno a volersi bene un passo alla volta.

Esercizi di ricostruzione



Autrice: Jodie Chapman, fotografa di 35 anni che vive nel Kent, adesso alla sua prima prova narrativa.

Editore: Mondadori (traduzione di Teresa Albanese).

Genere: un romanzo sulla capacità dei sentimenti di superare ogni ostacolo.

Pagine: 420, anche se sembrano molte di meno.

Trama: Nick e Anna hanno poco più di vent’anni quando si incontrano: il loro tempo è fatto di poesia e di musica, di sigarette e di conversazioni profonde, ma Anna ha paura di rinunciare a tutto e poco dopo se ne va. Nick, che ha un passato doloroso, non la ferma. Quando i due si rivedono, anni dopo, la scelta da compiere sarà ancora più drammatica: perché, anche se i loro sentimenti sono sempre più forti, il loro presente è accanto ad altre persone…

Consigliato a… chi è in cerca di una storia dedicata a quei legami che sopravvivono al tempo e allo spazio.

Cosa ci è piaciuto di più: lo stile incalzante del romanzo, grazie a cui, fra un momento di tenerezza e un ricordo doloroso, percepiamo fino a che punto l’amore ci permetta di sanare i conti in sospeso con il nostro passato.

(articolo in collaborazione con Upday)