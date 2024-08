“Un gatto per i giorni difficili”: una toccante storia sul potere curativo dei gatti

“Un gatto per i giorni difficili” della scrittrice giapponese Ishida Syou è un romanzo che celebra il potere curativo dei felini più amati, ed è ambientato a Kyoto, in una clinica speciale…

Un romanzo che racconta, con delicatezza e humour, il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l’anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili: parliamo di Un gatto per i giorni difficili della scrittrice giapponese Syou Ishida, in libreria per Rizzoli nella traduzione di Raffaele Papa.

In occasione dell’uscita del libro, tra l’altro, la casa editrice, insieme all’Ente Nazionale Protezione Animali, hanno intrapreso un’iniziativa di adozione a distanza di 44 gatti in tutta Italia.

E veniamo alla trama del romanzo, che porta nel dedalo di strade del centro di Kyoto, dov’è facile perdersi. Qui, nascosta tra condomìni anonimi e vicoli bui, c’è una clinica speciale.

Può essere trovata grazie al passaparola solo da chi sente davvero di aver smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto, una mano tesa. Il trattamento che offre, infatti, è unico nel suo genere: a ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto.

Ad affidarsi con un po’ di sorpresa e di iniziale scetticismo alle cure feline saranno un impiegato stufo delle sopraffazioni, un uomo che si sente sempre fuori posto, una ragazzina immalinconita dal rapporto conflittuale con la madre, una stilista di borse alla ricerca di un nuovo equilibrio emotivo e un’apprendista geisha oppressa dal senso di colpa.

Le loro vite ordinarie saranno sconvolte dai nuovi amici non umani: Bi, una meticcia di otto anni che ama mangiucchiare la carta; Margot, una gattina dagli occhi verdi come il tè che detesta le porte chiuse; un micetto di pochi mesi che scatenerà ricordi dolorosi; una coppia di gattini che sono come il giorno e la notte, e insieme speranza di un futuro vitale e coraggioso; e infine, gli amanti delle fughe notturne Chitose e Mimita. Saranno proprio loro, con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, a dare una svolta alle giornate dei nuovi padroni, restituendogli la spinta per cambiare finalmente le loro vite.

Un romanzo apprezzato, Un gatto per i giorni difficili.