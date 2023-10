“La trama lucente”: Annamaria Testa spiega come funziona la creatività

Che cos’è la creatività? Dove e quando fiorisce? Come funziona? Perché ha un valore? Le risposte ne “La trama lucente”, il nuovo saggio di Annamaria Testa

Quando si parla di comunicazione e di creatività il nome di Annamaria Testa è un punto di riferimento. Alla professione di consulente per le imprese, Testa affianca un’intensa attività di scrittura come blogger e saggista, oltre a vent’anni di docenza universitaria. Garzanti porta ora in libreria il suo nuovo libro, La trama lucente.

Nel nuovo saggio Testa (che con Garzanti ha pubblicato Il coltellino svizzero-Capirsi, immaginare, decidere e comunicare meglio in un mondo che cambia e Le vie del senso – Come dire cose opposte con le stesse parole) delinea le origini, gli ambiti e le forme del fenomeno che chiamiamo creatività e ne offre una visione d’insieme affascinante e documentata.

Intreccia teorie ed evidenze scientifiche, storie di vita, dati ed esempi concreti, e costruisce un percorso che si snoda dalla filosofia classica alla psicologia, alle neuroscienze, all’economia, all’impresa, e che partendo dagli albori della specie umana e dalla straordinaria creazione del linguaggio arriva ai più recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale.

Del resto, un approccio molteplice è l’unico efficace per affrontare in modo non superficiale il grande tema della creatività: l’espressione più complessa, appagante e misteriosa del nostro pensiero, l’attitudine che sta alla radice di ogni scoperta e di ogni invenzione.

La trama lucente parla di tutto questo, e lo fa stabilendo connessioni: la vera, luminosa infrastruttura di qualsiasi pensiero o gesto creativo. Offre strumenti per comprendere perché e come il pensiero originale va rispettato, coltivato, aiutato a crescere. E incoraggia ciascuno a trovare in sé il proprio talento e la propria individuale, speciale vocazione creativa.