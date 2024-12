Il presepe di Byung-Chul Han

Una riflessione che parte dal presepe che Francesco d’Assisi concepì la notte di Natale del 1223 (in cui non c’era alcuna immagine scolpita del Bambino, solo una greppia vuota) e arriva al saggio sul vuoto di Byung-Chul Han, passando per la filosofia taoista e il buddhismo zen: “L’assenza non è privazione, ma apertura infinita all’Essere…”

Il vuoto della greppia

La notte di Natale del 1223, Francesco d’Assisi concepì un presepe straordinario a Greccio, non come semplice rappresentazione scenica, ma come atto di contemplazione. Non c’era alcuna immagine scolpita del Bambino, solo una greppia vuota, riempita di fieno, il bue e l’asinello. Quell’assenza non era un errore, ma il cuore del mistero: un vuoto che invitava alla meditazione silenziosa.

Tommaso da Celano racconta che Francesco volle vedere “con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie”​. La mangiatoia vuota diventava così un invito a contemplare ciò che manca, ciò che si attende.

Il vuoto della greppia non era mancanza, ma possibilità, un simbolo di attesa e accoglienza. Era un’assenza che chiedeva di essere abitata dalla fede. La povertà radicale di quella scena si trasformava in un messaggio universale: il divino non irrompe nel clamore, ma nello spazio lasciato libero dall’avidità e dall’egoismo. Francesco contemplava questa mancanza con gli occhi del cuore, come chi cerca il silenzio per trovare l’Assoluto.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Il vuoto, dunque, è già una presenza: nella meditazione cristiana, non è il nulla, ma un’energia spirituale che anima l’interiorità. La tradizione monastica, con la sua ricerca del deserto interiore, si radica proprio in questa intuizione. Come il presepe, anche la vita spirituale è un’attesa continua, uno spazio pronto a essere riempito dalla luce divina.

Non-abitare

La riflessione sul vuoto di Byung-Chul Han si spinge oltre la teologia occidentale, attingendo alla filosofia orientale. Nel suo libro Del Vuoto (nottetempo, traduzione di Simone Aglan-Buttazzi), descrive l'”ab-essenza” come una condizione in cui l’essere non si afferma né si impone, ma esiste solo in quanto è aperto e in divenire. “L’essenza è stabilità, resistenza e durata”, afferma Han, “mentre il vuoto è processo, flusso, apertura infinita”​.

Nella filosofia taoista, il vuoto è simbolo di potenzialità creativa. Laozi scrive: “Il buon viandante non lascia tracce”​, indicando che l’essere autentico non si fissa in forme stabili, ma scorre come l’acqua che si adatta senza perdere la sua natura. Il vuoto non è mai statico né passivo: è uno stato di possibilità infinite, in cui nulla è posseduto e tutto è possibile.

Applicando questa visione al presepe di Francesco, la greppia vuota diventa simbolo di un’apertura al trascendente. L’assenza del Bambino non è negazione, ma attesa fertile, un vuoto carico di senso. Così, la mangiatoia assume lo stesso significato che Han attribuisce al vuoto: uno spazio che accoglie senza trattenere, che si lascia attraversare dal mistero senza pretendere di possederlo.

Nel buddhismo zen, il vuoto è condizione necessaria per l’illuminazione: solo chi si svuota dell’ego può percepire la realtà ultima. Han cita Zhuangzi, secondo cui il saggio “vaga nel non-essere” e “non lascia tracce”​. Non si aggrappa a nulla, non cerca stabilità. Questo “non-abitare” è una lezione profonda anche per l’Occidente: imparare a vivere senza accumulare, senza dominare.

Alla luce di questa filosofia, il presepe francescano appare come una rappresentazione profondamente meditativa: una realtà spoglia, priva di orpelli, dove la vera ricchezza è il vuoto stesso. La meditazione sul presepe diventa allora esercizio spirituale, invito a svuotarsi delle illusioni per essere colmati dal mistero di Dio. In questo vuoto, Francesco d’Assisi e Byung-Chul Han si incontrano: l’assenza non è privazione, ma apertura infinita all’Essere.

Fotografia header: Byung-Chul Han (foto di Laurent Viteur/Getty Images 02-10-2024)