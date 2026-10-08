L’IA a scuola ci costringe a ripensare l’intero sistema didattico? La parola a un prof di Liceo

“L’IA a scuola è una novità talmente dirompente che forse è la volta che saremo costretti a ripensare l’intero sistema didattico e porci davvero il problema di cosa significhi apprendere e insegnare…”. In “L’algoritmo in cattedra – Cronache di un professore nell’era dell’IA”, Francesco Brucoli, professore di Filosofia e Storia in un liceo torinese, esplora le conseguenze dell’ingresso dell’intelligenza artificiale generativa nel modo dell’istruzione. Riflettendo su un tema sui cui si discute molto, Michele Luzzatto sottolinea: “L’IA, in sé, non è né un bene né un male: è arrivata, questo è quanto, e non se ne andrà. Se non la demonizziamo (né la esaltiamo), forse possiamo usarla per il meglio. E a chi possiamo chiedere un’opinione in merito se non a un docente che ogni mattina alle otto si trova a interagire con decine di ragazzi vivaci e curiosi?”

Ho fatto (fare) i compiti a casa…

Chiunque abbia la mia età (61) ha fatto nella sua vita molte, moltissime versioni di latino. Se ha frequentato il Liceo Classico ne ha fatte molte (moltissime) anche di greco; se ha frequentato il Liceo Scientifico ha fatto invece molti (moltissimi) studi di funzione. E poi ricerchine, temi, riassunti, proiezioni ortogonali, esercizi su leve e carrucole e mille altre attività che riempivano i pomeriggi di noi liceali, bloccati per ore a fare i compiti a casa, oltre a tutto il tempo passato sui manuali scolastici a mandare memoria date, battaglie e imperatori.

Il “fare” consolida le basi della conoscenza

L’idea che stava dietro a questi incarichi, dati spesso con stanca monotonia da parte dei nostri professori, era che il “fare” consolidava le basi della conoscenza. A lezione, in classe, il professore spiegava la teoria e poneva le fondamenta del sapere; l’applicazione pratica di quanto veniva appreso era considerata una questione di abitudine: ti ho spiegato la quinta declinazione, ora fai venti versioni con un numero insolitamente alto di nomi della quinta da declinare e ne sarai talmente saturo che d’ora in avanti ti riuscirà naturale declinare dies, diei, diei, diem, dies, die. E in qualche modo ha funzionato, se è vero che ancora adesso la ricordo a memoria.

dies, diei, diei… generazione dopo generazione

Quel che facevamo noi negli anni Settanta-Ottanta l’avevano fatto, uguale uguale, i nostri genitori negli anni Quaranta-Cinquanta e prima di loro i nostri nonni negli anni Dieci-Venti: dies, diei, diei… generazione dopo generazione.

A ben vedere, l’idea che stava dietro a questa pratica era che il cervello fosse in qualche modo assimilabile a un muscolo e che l’abitudine lo modellasse, sviluppandolo. In maniera non troppo dissimile, l’allievo pianista si sobbarca ore e ore di esercizi di scale, maggiori e minori, melodiche e armoniche, in tutte le tonalità possibili (anche le più perfide, che nessun compositore userebbe mai), di modo che nel cervello e nelle dita quei movimenti vengano scolpiti in maniera indelebile e si creino automatismi che al momento buono potranno essere ripetuti senza neppure pensarci su, tanto sono incisi nella mente.

Resta tuttavia il fatto che una qualsiasi composizione, di qualunque compositore, mai e poi mai conterrà al suo interno un’intera scala ascendente e discendente “in purezza”: una scala è una successione di note troppo banale, che in sé non costituisce “musica”: la musica (tonale occidentale moderna) si basa, certo, sulle scale, ma le rielabora, le modifica, le deforma, le contravviene, ed è proprio questo che rende quell’arte così varia e interessante.

Il cervello non è un muscolo

E poi è l’assunto di base che pone qualche serio problema: il cervello non è un muscolo. Scavare abitudini nei suoi circuiti neuronali ne limita, anziché ampliarne, le potenzialità. Inculcare ossessivamente in un giovane la quinta declinazione o la scala di re bemolle minore incanala il pensiero in percorsi rassicuranti e già sondati, il che da un punto di vista didattico potrebbe non essere un male in sé – è un passaggio che forse si deve fare –, purché però si sia consapevoli del fatto che il pensiero creativo e originale consiste proprio nel rompere quegli schemi e generare così qualcosa di nuovo.

Poi è arrivata l’intelligenza artificiale generativa…

I nostri nonni, i nostri genitori, noi e anche i nostri figli hanno dunque curato la propria formazione sostanzialmente allo stesso identico modo: dies, diei, diei. Poi è arrivata l’intelligenza artificiale generativa. OpenAI ha messo on line ChatGPT nel novembre 2022 – un battito di ciglia fa –, basato su GPT-3.5, un dinosauro secondo gli standard odierni (ottobre 2026). In questi quattro anni scarsi il mondo è cambiato radicalmente e la scuola, che è uno specchio privilegiato del mondo, pure.

Tutta l’impalcatura didattica che aveva resistito a secoli di mutamenti e che si fondava da sempre sulla ripetizione abitudinaria (e quindi sui compiti a casa) è venuta improvvisamente a cadere.

Date a un quindicenne di oggi una versione di latino e lui la passerà immediatamente al suo chatbot preferito, ottenendone una traduzione personalizzata (diversa da quella del suo compagno di classe, perché ogni volta il chatbot riparte da capo) da 8 e mezzo. Se il ragazzo è minimamente astuto, chiederà al chatbot di inserire ad arte un paio di errori, di modo che il professore non si insospettisca, e si accontenterà del 7. Se poi è molto astuto, si farà dire dal chatbot quali sono gli errori inseriti e quale sarebbe stata la traduzione corretta, di modo che all’orale potrà fare bella figura dimostrando di aver capito le proprie manchevolezze. Un figurone.

Ora la domanda difficile: agendo così, quel ragazzo avrà davvero imparato meno di me, di suo nonno e di suo bisnonno?

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L’IA a scuola è una novità talmente dirompente che forse è la volta che saremo costretti a ripensare l’intero sistema didattico e porci davvero il problema di cosa significhi apprendere e insegnare.

L’IA, in sé, non è né un bene né un male: è arrivata, questo è quanto, e non se ne andrà. Se non la demonizziamo (né la esaltiamo), forse possiamo usarla per il meglio. E a chi possiamo chiedere un’opinione in merito se non a un professore di Liceo che ogni mattina alle otto si trova a interagire con decine di ragazzi vivaci e curiosi?

Fotografia header: Francesco Brucoli