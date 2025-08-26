la dittatura dello smartphone
“La dittatura dello smartphone”: in un libro 12 proposte per salvare la salute mentale degli adolescenti

di Redazione Il Libraio 26.08.2025

Perché i ragazzi non si staccano mai dal cellulare? Perché i nativi digitali sono depressi, ansiosi, distratti e spesso inclini all'autolesionismo? In libreria "La dittatura dello smarthone – 12 soluzioni per salvare la salute mentale dei nostri figli" del medico e scienziato Miguel Ángel Martínez-González

Parliamo di una delle questioni più delicate e discusse, e dunque più attuali. E che riguarda anche gran parte degli adulti (ma a preoccupare è soprattutto l’impatto sugli adulti di domani…).

Perché i ragazzi non si staccano mai dal cellulare? Perché i nativi digitali sono depressi, ansiosi, distratti e spesso inclini all’autolesionismo?

Copertina di la dittatura dello smartphone libri ultime uscite settembre 2025

Il cervello adora le ricompense, e ormai è assodato che la soddisfazione scatena il rilascio della dopamina, il neurotrasmettitore del piacere. I ragazzi e le ragazze, guidati dalla FOMO, Fear Of Missing Out, restano così incollati allo smartphone per guardare video, scene comiche, ma anche pericolose challenge o contenuti violenti e pornografici. Le conseguenze su di loro sono devastanti: ansia, stress, depressione, deficit dell’attenzione, paura del confronto sociale, dipendenza e persino pensieri suicidi.

Dopo aver analizzato i gravi problemi psicologici che derivano da un uso eccessivo degli smartphone e dei social, Miguel Ángel Martínez-González, medico e scienziato (è fondatore del dipartimento di Medicina preventiva e Salute pubblica dell’Università di Navarra), propone 12 soluzioni pratiche per i genitori – ad esempio, promuovere attività sportive o all’aria aperta, stabilire un “coprifuoco digitale”, creare un “parcheggio domestico” per tutti i dispositivi e altre iniziative di detox digitale – per provare a contrastare i rischi di questo fenomeno.

Nel libro La dittatura dello smarthone – 12 soluzioni per salvare la salute mentale dei nostri figli (in uscita a fine agosto per Tre60. con la traduzione di Daniela Ruggiu), propone un’indagine, rivolta a genitori ed educatori, che spiega perché la salute mentale dei giovani è in pericolo e che cosa fare per proteggerla e salvarla.

Tra i suggerimenti proposti (in estrema sintesi), c’è quello di fare domande e ascoltare senza far sentire sotto accusa gli adolescenti, e quello di cercare “alleati” negli altri genitori.

