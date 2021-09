Quali libri dovrebbero leggere i designer?

Fifth Beat, studio di design indipendente fondato da Raffaele Boiano nel 2014, ha reso noti in questi giorni i risultati di una indagine che si è conclusa a ridosso del Salone del Mobile di Milano, previsto quest’anno dal 5 al 10 settembre e occasione che riporta annualmente l’attenzione generale sul mondo del design nelle sue diverse applicazioni e discipline.

Nello specifico, l’approccio antropologico e sociologico dello studio in questione ha condotto il suo team a interrogare i professionisti del settore per stimolare il confronto della comunità di pratica italiana, portando avanti dal 2019 il progetto 15 domande per 30 designer, che fra gli altri quesiti include: “Quali sono i 5 libri che ogni designer dovrebbe leggere?“.

Nel 2021, il sondaggio ha portato Donald J. Norman a risultare l’autore più letto e consigliato del 2021 (da 32 professionisti), seguito da Bruno Munari, citato da 23 intervistati, e John Maeda, con 14 preferenze. Al quarto posto si piazza invece Italo Calvino, che ha collezionato 10 menzioni, mentre il quinto posto è occupato a pari merito dallo psicologo Daniel Kahneman e dal progettista Tim Brown con 8 voti.

Guardando poi ai titoli più letti degli autori, primeggiano La caffettiera del masochista di Norman, Da cosa nasce cosa di Munari, Le leggi della semplicità di Maeda, Lezioni americane di Calvino, Change by design di Brown e Pensieri lenti e veloci di Kahneman.

“15 domande per 30 designer è un esperimento unico, volto a dare spazio a punti di vista originali per riannodare i fili dei nostri vissuti e metterli a disposizione di chi si avvicina con gli occhi spalancati e curiosi di un bambino. Se da un lato vogliamo coltivare il gusto di fare domande, senza mai smettere di imparare e di crescere, dall’altro lato è la giusta occasione per scoprire persone nuove, come ragazze e ragazzi che vorrebbero sempre ampliare la comitiva dei propri amici” ha commentato Raffaele Boiano, CEO e co-founder di Fifth Beat.

L’indagine del 2021 vedrà la sua realizzazione a ottobre in un libro intitolato proprio 15 domande per 30 designer.