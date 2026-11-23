Il 25 novembre a BookCity Milano verrà presentato “Il vocabolario della cultura d’impresa – Le parole di archivi e musei per raccontare il saper fare italiano”, il libro curato da Museimpresa in occasione del 25esimo anniversario dell’associazione. Il volume analizza 129 lemmi derivati dal mondo imprenditoriale, che raccontano le storie che hanno costruito la nostra cultura industriale

Museimpresa è l’associazione italiana nata al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e produttivo delle aziende. Sfruttando musei aziendali, archivi storici, fondazioni e spazi espositivi, agisce come una rete culturale che promuove progetti editoriali, attività di ricerca ed eventi che mirano a diffondere la cultura d’impresa. Ne fanno parte realtà di varia natura: dall’alimentare alla meccanica, dal design alla moda, dall’energia alla finanza.

Un libro per scoprire la storia imprenditoriale attraverso i lemmi

Fondata nel 2001 a Milano, in occasione del suo 25esimo anniversario Museimpresa ha scelto di celebrare la cultura d’impresa con un volume che analizza i lemmi del mondo imprenditoriale, mostrando attraverso di essi un mondo che non parla solo di economia, ma anche di sapere, di identità e di relazione.

Il vocabolario della cultura d’impresa – Le parole di archivi e musei per raccontare il saper fare italiano è edito da Marsilio Arte in collaborazione con la Scuola Holden (con le illustrazioni di Sebastiano Urciuoli) e vede la prefazione di Antonio Calabrò, Senior vicepresidente Pirelli Cultura e direttore della Fondazione Pirelli, nonché presidente di Museimpresa e di Fondazione Assolombarda.

La presentazione del libro il 25 novembre alle 18:30, a BookCity

Il volume verrà presentato il 25 novembre, in occasione di BookCity Milano: l’evento, intitolato L’impresa parola per parola – Un vocabolario per il saper fare italiano, si terrà alle 18:30 all’Auditorium Assolombarda, in via Pantano n.9 a Milano. Ne parleranno Stefano Bartezzaghi e Antonio Calabrò, insieme a Bruno Genovese, direttore creativo di Leftloft, e agli scrittori Livia Iannotta e Raffaele Riba della Scuola Holden. Introdurrà Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, e modererà la giornalista Alessandra Tedesco.

129 parole per raccontare le storie che hanno costruito la nostra cultura industriale

Ogni parola analizzata nel libro si intreccia a storie di produzione, d’impresa, di territorio, d’innovazione: un testo che “invita a leggere l’industria attraverso il linguaggio, e il linguaggio attraverso l’industria”.

Il vocabolario di parole, in totale 129, è stato scelto direttamente dai musei e dagli archivi d’impresa italiani che fanno parte di Museimpresa, apposta per avvicinare maggiormente lettrici e lettori alla storia delle aziende italiane. I lemmi raccontano le storie, le persone, le invenzioni e i saperi che hanno costruito la nostra cultura industriale.

Con la partecipazione di oltre 100 voci, si parla di tecniche tramandate nel tempo, idee che hanno cambiato il modo di produrre ed esperienze che hanno segnato intere generazioni.