“Montagna – istruzioni per l’uso”: la guida in libreria

La montagna non è un luogo di vacanza come tutti gli altri, non è un luna park, bisogna accettare l’esistenza di pericoli e pianificare tutto, anche la rinuncia. Allora, ad esempio, è importante sapere come preparare uno zaino, come leggere una carta, quali strumenti tecnologici sono utili e quali no… In libreria la guida “Montagna – Istruzioni per l’uso” di Giulia Negri

Giulia Negri, fisica di formazione, giornalista e divulgatrice scientifica, da sempre è un’amante della montagna, e nel 2018 ha realizzato il sogno di trasferirvisi a tempo pieno, diventando anche maestra di sci.

Per Laterza pubblica ora Montagna – Istruzioni per l’uso, libro presentato come una guida “per tutti noi che arranchiamo sulle salite, non siamo ‘veri montanari’, ma non rinunceremo mai al raggio verde che solo le montagne sanno darci”.

Come racconta l’autrice, c’è un momento preciso, quando si cammina in montagna, in cui tutto si fa silenzioso. È quell’attimo in cui ti fermi a prendere fiato, il vento smette per un istante di soffiare, ti guardi attorno, osservi la meraviglia e ti rendi conto di quanto sei piccolo. È il momento per il quale tante persone di ogni età arrancano sui sentieri e vagano per i boschi, e si sorprendono di fronte alle cascate o scrutano i crinali alla ricerca di stambecchi e marmotte.

Ma la montagna non è un luogo di vacanza come tutti gli altri, non è un luna park, bisogna accettare l’esistenza di pericoli e pianificare tutto, anche la rinuncia. Allora è importante sapere come preparare uno zaino, come leggere una carta, quali strumenti tecnologici sono utili e quali no. E poi ci sono gli incontri con gli animali: dalle mucche fino alle “fobie striscianti”…

Leggendo Montagna – Istruzioni per l’uso, si impara, ad esempio, cos’è un “parrucchiere di chiome”, e a guardare con occhi nuovi fiori e funghi. Il tutto in compagnia dell’autrice, a cui non manca l’ironia. Il risultato è una guida per tutti coloro che cercano uno scatto di fantasia e di immaginazione per uscire dai sentieri più battuti, dai panorami ‘instagrammabili’ e dagli eventi ‘esclusivi’ a 3000 metri.

