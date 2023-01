A pochi giorni dalla scomparsa di Papa Ratzinger, e mentre si attende l’uscita del libro di memorie scritto da Monsignor Georg Ganswein, arriva in libreria “Con Dio non sei mai solo”, che raccoglie dieci celebri (e discussi) discorsi di Benedetto XVI – I particolari

A pochi giorni dalla scomparsa, per la prima volta vengono raccolti in un unico volume i dieci grandi discorsi di Benedetto XVI, Papa Ratzinger. Il risultato è il libro Con Dio non sei mai solo (Rizzoli e Libreria Editrice Vaticana, con prefazione di Padre Federico Lombardi).

Dall’omelia della messa pronunciata appena assurto al soglio papale fino all’ultima udienza pubblica in piazza San Pietro, questi interventi hanno contrassegnato un pontificato nel quale la profondità della riflessione teologica si è dispiegata in una semplicità di linguaggio che ha nutrito la fede di milioni di persone.

I celebri e discussi interventi al Collège des Bernardins di Parigi e all’università di Ratisbona mettono a fuoco il rapporto tra fede e ragione, mentre le allocuzioni al parlamento inglese e a quello tedesco delineano una teoria della politica in cui l’etica riveste un posto imprescindibile.

Allo stesso tempo il discorso alla Curia romana del 2005 sull’eredità del Concilio Vaticano II, la lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda sul riconoscimento penitenziale dei peccati da parte di membri della Chiesa, e il discorso tenuto ad Auschwitz nel 2006 ammantano queste pagine della loro vibrante sapienza. Fino al riconoscimento grato di come “la Chiesa è viva” proclamato il 27 febbraio 2013, giorno dell’ultimo incontro pubblico di Benedetto XVI a Roma.

Un libro per conoscere ancora meglio la profondità di un maestro di fede, di speranza e di carità. Una figura complessa e come detto discussa, destinata a continuare a far parlare anche dopo la sua morte, e il cui percorso abbiamo approfondito in questo articolo.

Altro volume attesissimo, di cui negli ultimi giorni si è molto parlato in relazione alle anticipazioni pubblicate dai media di tutto il mondo, è il libro di memorie scritto da Monsignor Georg Ganswein, segretario particolare di Ratzinger, e rimasto al suo fianco fino all’ultimo: Nient’altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI è in uscita per Piemme.

Come sottolinea la presentazione, quello tra Joseph Ratzinger e Georg Gänswein è stato un lungo e significativo rapporto di profondo rispetto e stima reciproca, sin da quando, nel 2003, il futuro Papa nominò segretario personale il giovane sacerdote tedesco. E ancor più dopo l’elezione del cardinale Ratzinger come Benedetto XVI, don Georg ha vissuto costantemente al suo fianco quale suo più stretto collaboratore, ma anche confidente e consigliere, accompagnandolo durante il pontificato e nel tempo successivo alla storica rinuncia del 2013.

E sempre nella presentazione del libro si sottolinea che “dopo la scomparsa del Papa emerito, per l’attuale prefetto della Casa pontificia è giunto il momento di raccontare la propria verità riguardo le bieche calunnie e le oscure manovre che hanno cercato invano di gettare ombre sul magistero e sulle azioni del Pontefice tedesco, e di far conoscere così, finalmente, il vero volto di uno dei più grandi protagonisti degli ultimi decenni, troppo spesso ingiustamente denigrato dai critici come ‘Panzerkardinal‘ o ‘Rottweiler di Dio…”.