“PlayHer”: come sta cambiando la rappresentazione femminile nei videogiochi

Chi sono le figure femminili che popolano i videogiochi? E cosa ci raccontano su di noi, sul nostro immaginario, sulla società?

Dalla principessa Zelda alla strega Bayonetta, dalle eroine di Mass Effect alle creature di mondi distopici e fantastici, il saggio PlayHer (edito da Tlon) indaga ruoli e rappresentazioni del femminile che si intrecciano con miti antichi, fiabe, storia e cultura pop.

Alcune di queste figure combattono, altre curano; alcune sono dee, vampire, soldate o IA. Alcune vivono ai margini, altre al centro di universi narrativi che riflettono – e talvolta sovvertono – simboli e narrazioni di genere.

I videogiochi sono più di un semplice intrattenimento: sono uno spazio culturale potente e in continua evoluzione. Gli autori del libro, Giulia Martino (giurista, scrittrice e critica videoludica) e Francesco Toniolo (docente universitario che si occupa principalmente di videogiochi), li osservano come veri e propri laboratori di narrazione, capaci di ridefinire modelli, identità e possibilità all’interno dell’immaginazione collettiva.

Come si legge nell’introduzione, “la presenza di personaggi maschili domina lo scenario videoludico, tanto tra i protagonisti quanto tra i personaggi non giocanti (anche detti “secondari”): ciò contribuisce alla caratterizzazione di tali spazi virtuali come maschili”. Al tempo stesso, “il videogioco non ha mai trascurato la rappresentazione dell’universo femminile, e negli ultimi anni si è assistito a un incremento nel numero di personaggi femminili giocabili nei mondi virtuali; tuttavia, è ben più comune che le donne videoludiche siano relegate a ruoli secondari…”.

Sempre nell’introduzione, gli autori citano “un ottimo esempio per avvicinarci a come sia cambiata la rappresentazione di molti personaggi femminili nell’arco dell’ormai pluridecennale storia dei videogiochi”, la Principessa Peach: “Da damigella in pericolo per eccellenza, che l’eroico idraulico Super Mario ha il compito di salvare, Peach si è trasformata in personaggio giocabile nelle serie Mario Sports, Mario Party e Mario Kart, per poi diventare protagonista assoluta in Super Princess Peach nel 2005…”.