Saggistica di business e self help: i primi 100 libri di ROI Edizioni

ROI Edizioni, casa editrice specializzata nella saggistica di business (marketing, vendite, neuroscienze e scienze sociali, innovazione tecnologica, leadership) e nel self help (psicologia, filosofia, salute e benessere, spiritualità), tocca il traguardo dei primi 100 titoli pubblicati. La 100esima uscita, come spiega l’amministratore delegato Michele Riva, è Una testa piena di sogni di Federica Marchionni, che sarà ospite di Bookcity Milano.

A marzo 2021 è stata lanciata la collana “Gli essenziali”, alla riscoperta dei classici contemporanei: la collana ha debuttato con Flow di Mihály Csíkszentmihályi, classico della psicologia del Novecento. L’autore – psicologo ungherese, naturalizzato americano – è scomparso pochi giorni fa: è riproposto con una nuova prefazione dello psicologo Giuseppe Vercelli, che sottolinea la “preveggenza” dell’autore, capace di intravedere i cambiamenti e la complessità del tessuto sociale, culturale, professionale ed economico di oggi. A questo titolo, si affiancano La mucca viola di Seth Godin, Oltre di Alex Bellini, Positionig di Al Ries e Jack Trout.

Nata nel 2017, ROI Edizioni (che fa parte di ROI Group, società che si occupa di eventi di formazione con i marchi Performance Strategies e Life Strategies) pubblica circa trenta novità l’anno, articolate in collane tematiche, mettendo al centro del proprio progetto editoriale la cultura della crescita personale e della formazione professionale, per promuovere l’acquisizione di competenze, motivazioni e saperi in un’era di incertezza e di cambiamento. Tra gli autori pubblicati di recente, anche Cal Newport, Deepak Chopra, Lucia Giovannini e Paolo Nespoli.

