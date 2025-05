Un giorno, mentre era di turno al pronto soccorso, la vita del chirurgo Manuel Sans Segarra cambiò per sempre. Aveva appena riportato in vita un uomo in stato di morte clinica, vittima di un grave incidente stradale, quando accadde qualcosa di incredibile: il paziente, una volta risvegliato, iniziò a descrivere con precisione sconcertante tutto ciò che era successo in sala operatoria. Dettagli che non avrebbe mai potuto conoscere. Dialoghi tra medici. Procedure eseguite. Era impossibile. Eppure…

Questa esperienza straordinaria spinse il dottor Sans Segarra a intraprendere un viaggio di ricerca sulle esperienze di premorte (NDE) e sulla natura della coscienza oltre i confini del corpo fisico. Un percorso che lo portò a esplorare territori sconosciuti della medicina e della coscienza, aprendolo a misteri che ancora oggi sfuggono alla comprensione. La Sopracoscienza esiste – La vita oltre la vita (Vallardi, scritto con Juan Carlos Cebrian, giornalista e imprenditore con un forte interesse per la divulgazione scientifica e spirituale – traduzione di Annarita Tranfici) è un libro (bestseller in Spagna) che invita a guardare la vita e la morte con occhi nuovi. Un messaggio di speranza e consolazione, che spinge a superare la paura e a riconnetterci con l’armonia dell’universo. Per gli autori, la morte non è una fine, ma una trasformazione: un ritorno a casa, un abbraccio con l’eterno ciclo della vita.

Manuel Sans Segarra, attraverso la sua esperienza clinica e un interesse per la fisica quantistica, ha studiato come la coscienza possa andare oltre il corpo fisico, promuovendo l’idea di una “Sopracoscienza”. E ha pubblicato numerosi lavori su come le nuove scoperte scientifiche spieghino il rapporto tra mente, energia e universo.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo un estratto:

Oltre il metodo scientifico

Nonostante la mia formazione scientifica, sono giunto alla conclusione che il metodo scientifico tradizionale non possa spiegare completamente le nde. Ho cercato risposte nella fisica teorica, cosa che mi ha permesso di comprendere meglio alcuni dei fenomeni riportati da chi ha vissuto queste esperienze.

La fisica teorica, in particolare la fisica quantistica, offre una visione dell’universo che va oltre ciò che possiamo percepire con i nostri sensi. Questa disciplina suggerisce che la realtà è molto più complessa e misteriosa di quanto immaginiamo.

Attraverso il suo studio, ho iniziato a osservare che fenomeni come la sovrapposizione degli stati e l’entanglement quantistico – che descriverò più avanti – potrebbero fornire una spiegazione ad alcune delle esperienze riportate nelle nde.

La realtà della coscienza

Sebbene non abbia mai vissuto personalmente un’esperienza di nde, la ricerca che ho intrapreso mi ha portato alla ferma convinzione che la coscienza trascenda la materia e possa essere dimostrata oggettivamente con metodi scientifici. Attraverso pratiche come la meditazione e l’esplorazione della coscienza non locale, ho avuto modo di percepire questa realtà in maniera profonda.

La meditazione, in particolare, mi ha introdotto a livelli più profondi di consapevolezza che superano l’esperienza quotidiana. Con queste tecniche, ho potuto sperimentare direttamente la dimensione trascendentale della coscienza e la sua connessione con l’universo in generale.

Queste sperimentazioni mi hanno portato a capire che la nostra coscienza non è confinata al corpo fisico né limitata alla percezione sensoriale immediata. Al contrario, può connettersi a una dimensione più ampia: la Sopracoscienza, o coscienza non locale.

In sintesi, il mio percorso da un approccio puramente scientifico a una visione più profonda e olistica della coscienza è stato affascinante e trasformativo. Ha cambiato la mia percezione del mondo e arricchito la mia pratica medica in modi inaspettati.

Una nuova visione esistenziale

Questo processo ha trasformato radicalmente la mia prospettiva sull’esistenza. Un tempo consideravo la morte come una fine assoluta, seguendo la logica materialista e la seconda legge della termodinamica. Oggi capisco che la nostra realtà esistenziale è eterna e va oltre il corpo e la mente. Mi sento fortunato ad aver vissuto questa esperienza, che ha cambiato la mia vita e la mia comprensione del mondo. Il mio desiderio è condividere questa conoscenza e aiutare le persone a risvegliarsi, aprendo la mente a una percezione più profonda della realtà. Ecco perché diffondo il mio punto di vista attraverso conferenze e registrazioni.

Incoraggiare la ricerca personale

Tengo a precisare che le mie parole non dovrebbero essere interpretate in modo rigido o dogmatico. La fede cieca si basa su dogmi e leader, mentre il dubbio e l’indagine personale conducono alla scoperta della verità. Incoraggio chi leggerà questo libro a essere critico, a pensare in autonomia, ragionare e approfondire. È arrivare alle proprie conclusioni che arricchisce davvero la comprensione della vita e della coscienza.

Nelle parole del filosofo José Ortega y Gasset, «il buon insegnante non è colui che fornisce al pubblico un patrimonio concettuale, ma piuttosto colui che, oltre a trasmettere tale patrimonio, risveglia lo spirito critico».Il mio obiettivo è stimolare la riflessione e il confronto, affinché ognuno possa trovare le proprie risposte nel percorso di ricerca della verità.

(continua in libreria…)