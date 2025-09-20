A Milano scrittori e le scrittrici emergenti si mettono in gioco in una sala nascosta…

Non una nuova scuola di scrittura, né di una masterclass di editoria. Il format (gratuito) proposto dal collettivo GALAB! (che torna a Milano da giovedì 9 ottobre) prevede che gli aspiranti autori e le aspiranti autrici si siedano attorno a uno stesso tavolo e si mettano in gioco, senza regole né premi, a partire da un racconto inedito, e con l’aiuto di ospiti (scrittrici e scrittori noti, agenti letterari) e del pubblico – I particolari, i protagonisti e le modalità di partecipazione