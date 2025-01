Scrivi racconti? Ecco un nuovo concorso per autrici e autori under 25

“Hai meno di venticinque anni e scrivi racconti? Questa call è rivolta a te”. A tre anni di distanza da “Quasi di nascosto”, la prima antologia di Accento edizioni, la casa editrice lancia una nuova iniziativa. Ecco come partecipare

“Hai meno di venticinque anni e scrivi racconti? Questa call è rivolta a te”.

A tre anni di distanza da Quasi di nascosto, la prima antologia di Accento edizioni interamente dedicata ad autrici e autori sotto i venticinque anni, la casa editrice punta a “riprendere l’indagine sulle realtà che i più giovani vivono e scelgono di raccontare”.

L’obiettivo “non è solo capire cosa scrivono oggi ragazzi e ragazze, ma offrire un panorama di voci nuove, fra le quali potrebbero comparire alcune promesse della nostra narrativa futura”.

Quasi di nascosto, nata sul modello delle storiche antologie curate da Pier Vittorio Tondelli negli anni ’80 con Transeuropa (a cui dedica molto spazio un libro pubblicato di recente), ha accompagnato il lancio di Accento edizioni nel 2022: “è arrivato il momento di darle un seguito”, spiegano dalla casa editrice. Così, “fino al 7 marzo 2025 raccoglieremo i racconti candidati all’indirizzo mail 25racconti@gmail.com“.

Come per la precedente edizione, non è previsto alcun tema. Il racconto presentato dovrà essere inedito e di lunghezza compresa tra le 6000 e le 15000 battute, spazi inclusi.

L’iniziativa è riservata esclusivamente ad autrici e autori nati a partire dal primo gennaio del 2000, con un testo inedito. Insieme al testo, è richiesta una breve nota biografica.

La selezione dei testi sarà effettuata da Matteo B. Bianchi (direttore editoriale di Accento), Eleonora Daniel (caporedattrice e editor di Accento) e dalla classe del master Il lavoro editoriale 2025 della Scuola del libro.

Le autrici e gli autori dei racconti selezionati saranno contattati entro maggio 2025 per firmare un contratto di edizione relativo al racconto candidato e avviare un percorso di editing sul testo ai fini della pubblicazione. L’uscita del volume è prevista per l’inverno 2025-2026.