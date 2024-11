“Il corpo” di Stephen King in dono a 7mila studenti e studentesse di tutta Italia

Torna il progetto nazionale “Un libro tante scuole” del Salone del Libro di Torino: “Il corpo” di Stephen King, che ispirò il celebre film “Stand by me” di Rob Reiner, è il romanzo scelto per la quinta edizione e andrà in dono a 7mila studentesse e studenti di tutta Italia – I particolari

Il corpo (edizione tradotta da Andrea Cassini) di Stephen King è il quinto volume della “Biblioteca” del Salone del Libro di Torino, e andrà in dono a 7.000 studenti e studentesse per il progetto nazionale di lettura condivisa “Un libro tante scuole”.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal Salone con Intesa Sanpaolo, con il sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria. Con la collaborazione, per quest’edizione, della casa editrice Sperling & Kupfer.

Ad accompagnare il volume i testi di Annalena Benini e Loredana Lipperini. Non solo: la lettura del romanzo sarà accompagnata da un podcast in 5 puntate, con Chora Media, e da 4 incontri per le scuole alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo con gli interventi di Silvia Avallone, Claudia Durastanti, Loredana Lipperini, Carlo Lucarelli e Stefano Nazzi.





LA SCELTA DEL LIBRO

“L’amicizia, il coraggio, la forza, la scoperta di sé e il mistero di crescere. Temi universali che sanno parlare a giovani e adulti e che l’autore cult Stephen King ha saputo esprimere magistralmente nel romanzo breve Il corpo”, si spiega nella presentazione. Il libro ispirò il film Stand by me di Rob Reiner, in cui quattro amici durante la torrida estate del 1960 partono dal paesino di Castle Rock alla ricerca del corpo di un loro coetaneo scomparso.

Il corpo (The body nell’edizione originale) è uno dei quattro romanzi brevi contenuti in Stagioni diverse (Different Seasons), una raccolta pubblicata nel 1982 dall’autore statunitense.

LA TRAMA

Ambientato nell’estate del 1960, la storia segue quattro giovani amici: Gordie, Chris, Teddy e Vern, che vivono nella cittadina immaginaria di Castle Rock, nel Maine. I ragazzi intraprendono un’avventura lungo i binari della ferrovia per trovare il cadavere di un loro coetaneo, Ray Brower, scomparso da giorni e creduto morto. Il viaggio si rivela essere molto più di una semplice ricerca: è un percorso che mette alla prova la loro amicizia, li confronta con le loro paure e la fatica di crescere. Attraverso gli occhi di Gordie, il lettore è immerso in un mondo di innocenza perduta e desideri inespressi. Gordie è un ragazzo sensibile, appassionato di scrittura, ma segnato dal dolore della perdita del fratello maggiore e dall’indifferenza dei genitori. Chris, il leader carismatico, lotta contro il destino di delinquente che la società sembra avergli già assegnato. Teddy, figlio di un veterano violento e disturbato, e Vern, il più ingenuo del gruppo, completano questo affresco di adolescenza in transizione.

“Perché crescere significa cambiare, e Stephen King ha sempre raccontato questo, in tutti i suoi romanzi e i suoi racconti – spiega Lipperini nella sua introduzione. King, molti di voi lo sapranno, è considerato un maestro del terrore: non è esattamente così, e nella sua opera ha soprattutto esplorato in ogni sfumatura l’animo umano. A partire dalla paura. Ma la paura, per lui, non si spiega con l’apparizione di un fantasma, o con la porta di una cripta che si apre cigolando, o con la mano gelata di un vampiro che sfiora la nostra guancia. ‘Abbiamo paura del cambiamento, e questo è ciò che mi interessa’, dice […] Solo i bambini e i ragazzi non si accorgono che stanno cambiando e dunque non possono temere il cambiamento: lo faranno dopo, una volta adulti, quando si guarderanno indietro. Ma la meravigliosa estate de Il corpo, e di It, e di tutti i libri kinghiani dove ci sono bambini e ragazzi, sembra non finire mai e potersi prolungare all’infinito”.

Il corpo raggiungerà più di 7mila studentesse e studenti in Italia (triennio delle scuole secondaria di II grado, delle scuole di formazione professionale e dei corsi serali), che entro fine gennaio riceveranno il libro gratuitamente.

IL PROGETTO

“Un libro tante scuole” è il “progetto nazionale di lettura condivisa che riunisce attorno a un grande romanzo della letteratura internazionale studentesse e studenti di tutta Italia”, consegnando loro 7.000 copie gratuite, “per favorire attraverso la lettura nella comunità scolastica il confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo. Un progetto che intende stimolare la riflessione grazie anche all’accompagnamento di contributi testuali, audio originali, incontri con autrici e autori contemporanei“.

IL MOMENTO CONCLUSIVO

Il momento conclusivo del percorso di lettura del romanzo Il corpo sarà lunedì 19 maggio 2025 alla Salone del Libro 2024, con un appuntamento corale aperto a tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, all’Auditorium del Centro Congressi da più di 1200 posti.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

IL COINVOLGIMENTO DELLE CLASSI

Per rendere visibile il lavoro delle classi sul romanzo e permettere lo scambio e la condivisione, studenti e docenti pubblicheranno scritti e recensioni sul Bookblog del Salone, lo spazio di racconto condiviso che il Salone mette a disposizione dei ragazzi e delle scuole, nell’apposita area dedicata al progetto, dove sono già presenti i contributi su La peste di Albert Camus, L’isola di Arturo di Elsa Morante, Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi e Cime tempestose di Emily Brontë. I migliori commenti saranno oggetto dell’incontro finale al Salone.