Prix Clara Italia: il concorso letterario dedicato ai ragazzi e alle ragazze fra i 13 e i 18 anni

La casa editrice Marietti1820 ha portato in Italia il Prix Clara Italia 2023, concorso letterario dedicato ai ragazzi e alle ragazze fra i 13 e i 18 anni, nato in Francia nel 2006. Il premio invita gli adolescenti a raccontarsi e a condividere il proprio punto di vista sul mondo, realizzando un racconto breve a tema libero. Iscrizioni aperte fino al 13 novembre. – I dettagli e la giuria

Sono gli adolescenti i protagonisti del Prix Clara Italia 2023, il concorso letterario dedicato ai ragazzi fra i 13 e i 18 anni nato in Francia nel 2006 e portato in Italia dalla casa editrice Marietti1820.

Il premio – come si legge nella presentazione del progetto – invita i giovani, che nelle prossime settimane riprenderanno l’anno scolastico, a raccontarsi e a condividere il proprio punto di vista sul mondo, realizzando un racconto breve a tema libero. Dare valore ai pensieri degli adolescenti, lasciando libero spazio alla fantasia e incoraggiare la scrittura, in un mondo che ha sempre più bisogno di conoscere le voci delle generazioni future.

“Il Prix Clara ci ha regalato l’emozione e il privilegio di essere letti per la prima volta, di vedere le nostre storie prendere vita all’interno di un libro, quando finora erano soltanto state una parte della nostra immaginazione”, racconta Bianca Tarantelli, vincitrice dell’edizione francese del Prix Clara 2022. “Oggi il premio mi ha lasciato una voglia insormontabile di continuare a scrivere. È stato un’occasione unica, che ha posato la prima pietra della mia piccola carriera da scrittrice”.

Le opere dei partecipanti saranno esaminate da una giuria presieduta da Alberto Melloni e composta da Eraldo Affinati, Luigi Aliprandi, Camilla Antonini, Teresa Ciabatti, Beppe Cottafavi, Giuliano da Empoli, Roberta Fantinato, Gianluca Montaldi, Stefano Montefiori, Valeria Parrella, Carla Rinaldi, Bernard Spitz, Sophie Stallini, Anna Segre, Bianca Tarantelli, Licia Troisi, Chiara Valerio, Paolo Valesio e Sandro Veronesi. La giuria selezionerà i racconti vincitori e assegnerà il Prix Clara Italia nella primavera del 2024 in una serata di gala organizzata dalla casa editrice.

Il concorso è stato istituito in Francia per volontà di Bernard Spitz in memoria della figlia Clara, morta improvvisamente per una malattia cardiaca all’età di 13 anni. I racconti dei vincitori saranno pubblicati da Marietti1820 e i proventi delle sponsorizzazioni e della vendita del libro saranno devoluti ai reparti e alle reti di ricerca della cardiologia pediatrica degli ospedali Sant’Orsola di Bologna e Bambino Gesù di Roma.

I requisiti per concorrere al Prix Clara Italia 2023 sono: avere fra i 13 (compiuti al 1° gennaio 2023) e i 18 anni (compiuti al 31 dicembre 2023); scrivere un racconto breve con argomento libero in italiano, da 5 a 20 pagine (da 7.500 a 30.000 caratteri, spazi inclusi); inviarlo per posta o via email entro il 13 novembre 2023. Il racconto deve essere corredato dai dati personali dell’autore o dell’autrice, da una dichiarazione datata e firmata in cui si certifica di aver scritto il testo senza l’aiuto di terzi e da un’autorizzazione a partecipare firmata da un genitore o da un tutore legale. Tutte le informazioni su mariettieditore.it/prix-clara-italia.