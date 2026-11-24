Dal 25 novembre, su Amazon Prime, saranno disponibili gli 8 episodi che compongono “Blade Runner 2099”, la serie tv sequel dei film “Blade Runner” e “Blade Runner 2049”. Ambientato cinquant’anni dopo il secondo film, il progetto esplora, ancora una volta, l’universo creato dallo scrittore statunitense Philip K. Dick, autore di “Gli androidi sognano pecore elettriche?”, da cui Ridley Scott si ispirò liberamente per il film cult dell’82

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi“.

Ci sono film che a chiamarli iconici sembrerebbe quasi riduttivo. Blade Runner è a mani basse uno di questi.

Basta un singolo frame, nessun attore in vista, solo pioggia scrosciante e un’insegna al neon a illuminare la strada, e la mente va al romanzo di Philip K. Dick, ai suoi replicanti. Mescolando le atmosfere cupe e noir al cyberpunk, il direttore della fotografia Jordan Cronenweth ha costruito una Los Angeles unica e indimenticabile e, insieme alla regia di Ridley Scott, ha dato vita a un film che, ispirandosi liberamente al libro di uno dei più grandi della fantascienza, restituisce un immaginario indimenticabile.

Adesso, Amazon Prime Video ci prova di nuovo e, dopo il seguito Blade Runner 2049, offre a spettatrici e spettatori la possibilità di ritornare al mondo creato dall’autore statunitense. Blade Runner 2099 andrà in onda il 25 novembre, quando saranno disponibili tutti e 8 gli episodi.

Blade Runner 2099: la trama e il cast

La serie tv è ambientata cinquant’anni dopo i fatti di Blade Runner 2049.

Siamo sempre a Los Angeles, una città rinata, ma non grazie all’umanità. Seguiamo così le vicende di Cora, una fuggitiva, che ha assunto un’ultima identità nell’estremo tentativo di smettere di scappare: quella di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen, un Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di far crollare la loro già fragile città.

La serie – che vede tra gli executive producer Silka Luisa, anche showrunner, e il già citato Ridley Scott – unisce un cast d’eccezione: accanto alle protagoniste Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) e Hunter Schafer (Euphoria), troviamo Dimitri Abold (Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy), insieme a tanti altri.

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Blade Runner: dove eravamo rimasti?

Il progetto si pone quindi come sequel del film Blade Runner 2049, uscito nelle sale nel 2017. A sua volta seguito del film cult del 1982, la pellicola ne riprende le vicende, ambientando i fatti trent’anni dopo. Al centro un nuovo Blade Runner, l’agente K, che cerca di mettersi in contatto con l’ex agente Deckard (Harrison Ford) quando un segreto, rimasto a lungo sepolto, torna a galla…

Gli androidi sognano pecore elettriche?

Il mondo del cinema si interessò da subito alla possibilità di adattare Gli androidi sognano pecore elettriche?, che uscì nel 1968 (tra i nomi degli interessati compaiono figure di spiccho come Martin Scorsese). Firmato da Philip K. Dick, lo scrittore “che ha inventato il futuro” (come scrivevamo in questo articolo), fu candidato al Premio Nebula l’anno successivo.

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Ambientato in una San Francisco post-apocalittica, il romanzo racconta di Rick Deckard, un cacciatore di taglie il cui compito è quello di “ritirare” (ovvero uccidere) sei androidi modello Nexus-6 che si sono ribellati e sono fuggiti. Il problema? Gli androidi, ovviamente, hanno fattezze e comportamenti umani: l’unico modo per riconoscerne la vera natura è quella di sottoporli a un esame, un test di riconoscimento che fa breccia sull’empatia, sentimento di cui i replicanti sembrerebbero essere carenti.

Il libro, un caposaldo della letteratura fantascientifica e distopica, pone interrogativi sul vero significato di “essere umani”, sul concetto di empatia, ma anche su argomenti più “spinosi”, come la repressione poliziesca, le disabilità e il concetto di esclusione sociale.