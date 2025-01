Il 29 gennaio, in prima serata su Rai1, il film-tv “La farfalla impazzita” (ispirato all’omonimo libro), con Elena Sofia Ricci che interpeta Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, che affronta i fantasmi del suo passato mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, l’esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina… – I particolari

Il 29 gennaio, in prima serata su Rai1, a due giorni dalla Giornata della Memoria 2025, arriva il film-tv La farfalla impazzita, diretto da Kiko Rosati, che racconta la storia vera di Giulia Spizzichino interpretata da Elena Sofia Ricci e Massimo Wertmüller. Si tratta di una produzione 11 Marzo Film in collaborazione con RAI Fiction

La farfalla impazzita è tratto dall’omonimo libro di Giulia Spizzichino e Roberto Riccardi pubblicato da Giuntina, su soggetto di Mauro Caporiccio, che ha firmato la sceneggiatura con Andrea Porporati, con la collaborazione di Maria Porporati.

Il film-tv racconta la vicenda di Giulia Spizzichino, ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, che affronta i fantasmi del suo passato mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, l’esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina. La lotta per l’estradizione e per la condanna dell’ex ufficiale nazista è lunga e difficile, ma soprattutto è molto dolorosa per Giulia, che decide comunque di dedicarsi a questa battaglia e, infine, testimoniare, nonostante questo riapra tutte le ferite del proprio passato.

A intepretare Priebke è Jürgen Heinrich. Nel cast anche Josafat Vagni, Fulvio Pepe, Mariangeles Torres, Silvia Cohen, Loris Loddi, Tony Laudadio, Lucio Patanè, Mario Pirrello e Chiara Cavalieri.

“La farfalla impazzita”: è questa la definizione che un suo caro amico dà di Giulia Spizzichino, che perse ben ventisei familiari. La sua vita, dopo la retata del 16 ottobre 1943 nel Ghetto, dopo quella prima metà del ’44, interminabile, in cui è costretta a nascondersi e rischia più volte di essere presa dai nazisti, non sarà più la stessa.