Su Netflix la serie tratta da “Adorazione” di Alice Urciuolo, che racconta una generazione

Adorazione (66thand2nd), il romanzo d’esordio della sceneggiatrice e autrice classe 1994 Alice Urciuolo (nella dozzina del Premio Strega 2021), diventa una serie tv Netflix: dal 20 novembre arriva infatti sulla piattaforma l’omonima serie, presentata in anteprima all Festa del Cinema di Roma.

Accompagnato dall’omonimo inedito di Fabri Fibra, che ha curato l’intera colonna sonora, la serie diretta da Stefano Mordini e prodotta da Picomedia, vede nel cast Alice Lupparelli, Noemi Magagnini, Claudia Potenza, Beatrice Puccilli, Penelope Raggi, Luigi Bruno, e nomi quali Ilenia Pastorelli (nel ruolo di Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (nel ruolo di Diletta, madre di Diana). La scrittura è invece a cura di Donatella Diamanti, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Gianluca Gloria e Francesca Tozzi.

Adorazione, il libro che ha ispirato la serie

L’esordio alla narrativa di Alice Urciuolo, sceneggiatrice della serie di successo Skam Italia, Prima, e Miss Fallaci, è un racconto di formazione che, come ha detto Daniele Mencarelli, “canta la fame di vita di un’intera generazione, che nella libertà sessuale tenta di dimenticare la sofferenza affettiva e il senso di vuoto, spesso lasciato da adulti che mancano di risposte e di coraggio. Coraggio, invece, incarnato dall’autrice, capace di utilizzare le diverse lingue e forme narrative del nostro squilibrato presente”.

A Pontinia, piccolo centro di fondazione fascista nel mezzo dell’Agro Pontino, la giovane Elena è stata uccisa dal fidanzato. A distanza di un anno, i suoi amici sono ancora divisi tra il dolore di quel trauma e il bisogno di un’adolescenza normale. Nell’arco di un’estate infuocata, vissuta fra le architetture metafisiche di Latina e le sensuali dune di Sabaudia, e con Roma, la grande città, sullo sfondo, si intrecciano i loro destini.

C’è Diana, con la sua grande voglia sulla gamba che la rende così insicura, e c’è la sua migliore amica Vera, che sembra invece non aver paura di niente. Ci sono Giorgio, il fratello di Vera, che era innamorato di Elena e non lo ha mai detto a nessuno, e Vanessa, che della ragazza assassinata era la migliore amica. Intorno a loro una comunità ancora regolata nel profondo da valori patriarcali perfettamente interiorizzati, una comunità dove le famiglie sono spesso tenute insieme solo dall’ipocrisia e dal silenzio.

Le ragazze e i ragazzi dovranno così crescere, perdersi e ritrovarsi da soli. Faranno i conti con il vuoto e la passione, l’insicurezza e l’ansia, l’accettazione e l’affermazione di sé. La morte di Elena assumerà per ognuno un significato diverso, e per ognuno si sovrapporrà alla propria storia personale, a un’educazione sentimentale e sessuale fatta di estremi, in cui l’amore, la tenerezza e il desiderio si mescolano alla sopraffazione, all’umiliazione e alla vergogna.

Urciuolo, classe ’94, nata in provincia di Latina, vive a Roma. Dopo Adorazione (2020) ha scritto La verità che ci riguarda (66thand2nd).