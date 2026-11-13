In onda su Apple TV, ogni venerdì, un nuovo episodio della serie tv “Nocturne”, liberamente ispirata ai romanzi di Lars Kepler, in particolare “L’uomo di sabbia” e “Lazarus”. L’adattamento sposta la suspence dalla Svezia agli Usa. E intanto lettrici e lettori trovano in libreria il nuovo romanzo del duo svedese, “Medusa”, ambientato in un istituto psichiatrico, i cui corridoi nascondono un culto pericoloso… – I particolari

Sono già disponibili su Apple TV le prime tre puntante della serie tv Nocturne, liberamente ispirata ai romanzi di Lars Kepler, i coniugi Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril, autori del longseller L’ipnotista, il loro primo libro scritto a quattro mani, uscito nel 2010 e salito ai primi posti delle classifiche, e di numerosi altri thriller di successo.

I libri che seguono il loro esordio congiunto vedono come protagonista il commissario di origini finniche della polizia criminale di Stoccolma Joona Linna, che ha fatto la sua prima comparsa proprio in L’ipnotista. Tra questi, anche L’uomo di sabbia e Lazarus, editi sempre da Longanesi (che pubblica tutti i libri della coppia), a cui la serie tv è ispirata.

Ogni venerdì su Apple TV verrà rilasciato un nuovo episodio, fino al 25 dicembre, giorno in cui andrà in onda il finale di stagione (per un totale di 10 episodi).

Dalla Svezia agli USA

La serie trasporta le atmosfere svedesi dei romanzi nelle strade di una piccola città della Pennsylvania, dove si è trasferito Jonah Lynn, un ex militare ora detective della omicidi in cerca di un po’ di tranquillità, dopo aver lavorato nella complicata Philadelphia. Ma la tranquillità rimane solo un desiderio: la città e la sua famiglia finiscono nel mirino di un astuto serial killer, Jurek Walter. Jonah dovrà attuare una corsa contro il tempo per trovare l’unica persona ancora dispersa, mentre la sua protetta, Saga Bauer, cerca risposte dall’assassino in persona.

Il cast della serie Nocturne

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Con Nocturne (serie scritta e prodotta da John Hlavin – che è anche showrunner – e Rowan Joffe) spettatrici e spettatore potranno assistere a un duello psicologico tra due ottimi interpreti: Liev Schreiber (tra i tanti ruoli, quello di Cotton Weary nella trilogia di Scream) e Stephen Graham (il padre in Adolescence, la serie tv targata Netflix uscita nel 2025), che interpretano, rispettivamente, il detective e il serial killer (Zazie Beetz interpreta invece il ruolo di Saga Bauer).

Medusa, il nuovo libro di Lars Kepler

In attesa dei prossimi episodi, lettrici e lettori trovano in libreria, a partire dal 17 novembre, il nuovo libro del duo Lars Kepler, Medusa, tradotto da Andrea Berardini, in cui Joona Linna e Saga Bauer si trovano ad affrontare una nuova e pericolosa indagine.

La trama si apre sull’Helix, un istituto psichiatrico giudiziario di massima sicurezza di Stoccolma, dove vi è la convinzione che i pazienti subiscano l’influenza della luna. In particolare quelli del reparto H1, che racchiude individui considerati estremamente pericolosi.

È una sera illuminata da una luna rossa di sangue quando uno degli operatori comincia a sentire un odore di bruciato che gli preannuncia una scena orribile: la psichiatra Felicia Kohler-Frost, completamente avvolta tra le fiamme. Tra i suoi effetti personali viene ritrovato un foglietto, in cui qualcuno l’ha condannata per “lesa maestà“.

Il caso, di per sé molto delicato a causa del segreto professionale che impedisce al personale di rivelare dettagli sulle patologie dei pazienti, viene affrontato dall’interno grazie all’infiltrazione di Saga Bauer tra i pazienti dell’Istituto. Joona Linna è il suo unico contatto con l’esterno. Prima di lei era stato infiltrato un altro agente, che poi si era suicidato portando con sé i suoi segreti.

Quali misteri si aggirano tra i corridoi dell’Helix e, soprattutto, chi è la misteriosa “Regina” che si nasconde nell’ombra e sembra avere un’ampia corte di sudditi dediti al Male?