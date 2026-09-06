“Racconto di due città”: la serie tv tratta dal romanzo storico di Dickens

Arriva “Racconto di due città”, la miniserie, in 8 episodi, tratta dal romanzo storico di Charles Dickens. Ambientata tra Londra e Parigi, durante la Rivoluzione francese (“il migliore di tutti i tempi, il peggiore di tutti i tempi”), la serie tv vede nel cast Kit Harington, François Civil e Mirren Mack – I particolari

Tra i padri del romanzo moderno, Charles Dickens (1812 – 1870) cattura l’attenzione, tra le tante altre cose, per le sue descrizioni, che mai fanno da sfondo, ma che sono parte portante, protagoniste vive all’interno della narrazione. La nebbia che percorre le strade di Londra, una casa in mattoni rosso vivo, le pareti erose dalla fuliggine, personaggi dai tratti distintivi e indimenticabili…

Parliamo, dunque, di un autore che si presta a essere “trasportato” sul grande e piccolo schermo.

Negli anni, non a caso, numerosissimi sono stati gli adattamenti tratti dai romanzi del grande scrittore inglese. A aggiungersi alla lista, Racconto di due città, una miniserie, disponibile su MGM+ (piattaforma di streaming accessibile tramite Prime Video), basata sul romanzo storico Le due città, pubblicato nel 1859.

La serie si sviluppa su quattro puntante ed è una co-produzione britannica e statunitense.

Racconto di due città, la trama del libro

Il libro, tradotto in italiano come Racconto di due città o semplicemente Le due città, è il secondo (e ultimo) romanzo storico di Charles Dickens. Ambientato tra Parigi e Londra durante la Rivoluzione francese e il Periodo del terrore – mentre “un re dalla grossa mandibola e una regina dall’aspetto volgare sedevano sul trono d’Inghilterra; un re dalla grossa mandibola e una regina dal leggiadro volto, sul trono di Francia” ­- l’opera racconta la sottomissione del proletariato francese all’oppressione dell’aristocrazia negli anni precedenti alla rivoluzione, e la successiva brutalità dei rivoluzionari.

Le vicende dei personaggi si intrecciano tra Francia e Inghilterra.

Tre sono i protagonisti principali: Charles Darnay, aristocratico francese che rinnega i privilegi della propria classe, Sydney Carton, un brillante avvocato inglese e la giovane Lucie Manette, che anni prima si è ricongiunta con il padre, ingiustamente imprigionato nella Bastiglia per 18 anni.

Gli eventi della grande storia si mescolano con le vite dei tre personaggi, destinati ad essere segnati per sempre dai moti parigini, in un’epoca storica che l’autore descrive “il migliore di tutti i tempi, il peggiore di tutti i tempi, la stagione della Luce, la stagione delle Tenebre” (tra le citazioni più famose dello scrittore inglese).

Racconto di due città: la serie tv

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Dalle prime immagini diffuse tramite il trailer si può notare l’accentuazione del triangolo amoroso tra i tre protagonisti principali: Sydney Carton (interpretato da Kit Harington, che ha raggiunto la fama con Il trono di spade), Charles Darnay (François Civil) e Lucie Manette (Mirren Mack).

La serie, ideata da Daniel West, è diretta da Hong Khaou e Richard Clark.

Fotografia header: La locandina di Racconto di due città (fonte: press.amazonmgmstudios.com)