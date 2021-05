“Open wor(l)ds”, in libreria i gadget pro lettura e ambiente

Nelle librerie Feltrinelli e online su lafeltrinelli.it, IBS.it e Libraccio.it, le collezioni di quaderni, taccuini, shopper e mug con pattern e illustrazioni dedicate al rispetto per l’ambiente e all’amore per la lettura… – I particolari e le immagini

Tenere la mente aperta e aprirsi al mondo. Con questo spirito nasce Open Wor(l)ds che, come si legge nella presentazione del progetto, è “prima di tutto un modo di essere: coraggiosi, responsabili, distintivi, liberi, in piena sintonia con i valori di Feltrinelli. Un universo di oggetti che fanno parte della quotidianità, rigorosamente realizzati con materiali riciclabili per il benessere dell’ambiente, e da pochi giorni disponibili in esclusiva in tutte le Librerie Feltrinelli e online su lafeltirnelli.it, IBS.it e Libraccio.it.

Le linee dei prodotti sono suddivise in collezioni dedicate ciascuna a tematiche differenti. La prima racconta storie legate al rispetto e all’attenzione per il nostro pianeta e ha due diverse esplorazioni grafiche: una a pattern dedicata ai primi due elementi – Terra e Acqua – e una illustrata da Philip Giordano, nata dall’idea di raffigurare in un’unica cover “un pianeta, un destino, un lungo viaggio insieme”. Giordano ha tradotto questa suggestione realizzando un pianeta vergine, popolato da animali e da una natura incontaminata, in cui l’uomo è parte integrante di ciò che osserva.

“Volevo suggerire l’idea che non siamo solo spettatori ma siamo noi stessi parte di ciò che osserviamo“, spiega Giordano, “enfatizzare che siamo tutti indissolubilmente collegati al pianeta che abitiamo e a tutte le creature che lo popolano. Siamo in viaggio dentro una bolla blu persa nel mistero dell’Universo e penso che sia nostro compito avere un ruolo attivo nella protezione e conservazione del nostro pianeta. Più che solo spettatori, siamo custodi del pianeta Terra”.

La seconda collezione, invece, racconta l’amore per la lettura come mezzo per liberare la fantasia, il pensiero e la scoperta, interpretando i classici e i protagonisti dei grandi romanzi come Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, Piccole Donne di Louisa May Alcott, Peter Pan di James Matthew Barrie e Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle.

Qui le illustrazioni sono state curate dal fumettista e illustratore Manuele Fior, la cui cifra stilistica – il tratto leggero, sintetico nei ritratti e nei movimenti ma dettagliato nella composizione e nei paesaggi – dialoga con frasi e citazioni che racchiudono l’essenza dei personaggi protagonisti delle copertine. “Nell’interpretare un personaggio classico”, commenta Fior, “ho cercato di guardarlo spogliandolo da tutte le sue interpretazioni precedenti, osservandolo come se si svelasse a me per la prima volta. I grandi spazi negativi in bianco mi sono serviti a aiutare l’adattabilità del disegno ai vari oggetti della linea”.

Di queste prime due linee sono disponibili quaderni e taccuini, bottle, mug e shopper.