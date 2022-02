Dal 25 al 27 febbraio 2022, a Firenze, debutta il festival TESTO [Come si diventa un libro]

Dal 25 al 27 febbraio 2022 alla Stazione Leopolda di Firenze, la prima edizione di “TESTO [Come si diventa un libro]”, il nuovo progetto dedicato al mondo dell’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti. Un programma di eventi e laboratori a ingresso gratuito per raccontare come nasce un libro e come arriva nelle mani del lettore – I dettagli