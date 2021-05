“PlayBooks”: spazio ai libri (in 15 minuti) nel magazine di RaiPlay

Uno spazio settimanale dedicato al mondo dei libri e dell’editoria. Torna in esclusiva su RaiPlay PlayBooks, il programma che va alla scoperta degli autori e delle novità letterarie, italiane e internazionali, e che si affianca agli altri magazine della piattaforma digitale Rai.

Il programma è stato rinnovato per una terza stagione, che parte il 20 maggio, con alcune novità. A cominciare dalla conduzione, dove accanto a Vittorio Castelnuovo, padrone di casa già delle prime due edizioni, è stata chiamata la scrittrice e filosofa Ilaria Gaspari, assidua collaboratrice de ilLibraio.it, ora in libreria con Vita segreta delle emozioni (Einaudi). Nuovo anche il set, che questa volta sarà il leggendario Studio virtuale di Teulada. Gaspari, invece, si avventurerà in set esterni insoliti e ricercati.

Anche la struttura stessa di PlayBooks cambia, diventando di fatto un vero e proprio magazine culturale dedicato alle declinazioni della scrittura e della creatività letteraria. In ogni puntata ci saranno un ospite, parte centrale del programma, e un tema. Tante rubriche e argomenti: dalla poesia ai classici della narrativa, dagli influencer alle graphic novel, in un unico contenitore di quindici minuti.