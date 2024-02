“Reading for Odessa”: l’appuntamento a Milano e in altre 14 città

Il 24 febbraio 2022 iniziò la guerra in Ucraina. A due anni dallo scoppio del conflitto, i danni subiti dalle città e dalla popolazione sono incalcolabili: nel computo rientrano i luoghi della cultura. Il 24 febbraio di quest’anno è in programma “Reading for Odessa”, un appuntamento che coinvolge ciascuna delle Città Creative della Letteratura, a partire da Milano – I dettagli e i protagonisti

Il 24 febbraio 2022 inizia la guerra in Ucraina. A due anni dallo scoppio del conflitto, i danni subiti dalle città e dalla popolazione sono incalcolabili: nel computo rientrano i luoghi della cultura. Tra le città bombardate c’è Odessa, Città Creativa UNESCO della Letteratura. Diversi suoi musei inclusi nel Fondo per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO sono stati danneggiati, come il Museo Archeologico, il Museo Navale e il Museo della letteratura.

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori / Laboratorio Formentini per l’editoria, insieme a Milano Città Creativa UNESCO della Letteratura e Comune di Milano, ha invitato le altre città del network a organizzare una giornata di solidarietà con Odessa, con i suoi operatori culturali, i suoi scrittori e le sue scrittrici, di ieri e di oggi. Così è nato Reading for Odessa, che si svolgerà proprio il 24 febbraio 2024 con un appuntamento in ciascuna delle Città Creative della Letteratura che hanno aderito al progetto. Finora sono 15: oltre a Milano, Edinburgh, Exeter, Iași City, Kraków, Kuhmo, Lillehammer, Ljubljana, Manchester, Melbourne, Nottingham, Québec City, Reykjavík, Tukums, Wrocław.

Reading for Odessa – sottolinea la presentazione – rappresenta quindi la contemporanea apertura simbolica di 15 sedi distaccate e ideali del Museo della letteratura di Odessa, “nella convinzione che la letteratura sia strumento di memoria e coscienza collettiva sempre, anche in guerra”.

A Milano, l’appuntamento si svolgerà a partire dalle ore 17 presso il Centro Internazionale di Brera (via Marco Formentini 10), con letture e racconti di pagine di scrittori ucraini da parte di Daria Bignardi, Francesco M. Cataluccio, Gianluigi Ricuperati, e con la conduzione di Giacomo Papi, scrittore e direttore del Laboratorio Formentini per l’editoria della Fondazione Mondadori.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali della Fondazione Mondadori e di tutti i partner che stanno aderendo; oltre al Comune di Milano, BookCity Milano e Gariwo.

Grazie alla collaborazione anche con il Master in Editoria della Fondazione Mondadori, tutti gli eventi che partecipano al reading internazionale potranno essere seguite in diretta seguendo l’hashtag #ReadingForOdesa

“I libri sono la voce di un popolo, e nei libri di ogni popolo la guerra è sempre raccontata per quello che è: un orrore e un abominio. Con questa iniziativa vogliamo che i libri alzino la loro voce, per far cessare l’abominio, per fermare l’orrore”, spiega Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano. “Senza biblioteche non abbiamo né passato né futuro, dice Ray Bradbury. È lo spirito con cui abbiamo voluto organizzare questo incontro internazionale per Odessa e la sua letteratura insieme alla rete delle Città Creative UNESCO. I libri sono l’unica risorsa che abbiamo per costruire un mondo migliore”, aggiunge Luca Formenton, Presidente di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.