Pessimo, cafone, “di fantasia”? Scopri che capo hai in 7 domande – Il test

Capo standard, capo cafone, capo di fantasia o capo ragioniere? Su ilLibraio.it uno dei test contenuti nel nuovo libro di Domitilla Ferrari, “Il pessimo capo – Manuale di resistenza per un lavoro non abbastanza smart”

Il pessimo capo – Manuale di resistenza per un lavoro non abbastanza smart (Longanesi) è il nuovo (attuale e ricco di testimonianze) libro di Domitilla Ferrari, considerata una celebrità nel campo del networking.

Come spiega l’autrice, un cattivo capo può rendere impossibile un ambiente di lavoro, danneggiare i risultati e deteriorare la salute mentale delle persone. Era vero prima ed è ancora più vero oggi che lo smart working ha reso più immateriali – e complesse – le nostre dinamiche quotidiane.

Su ilLibraio.it, per gentile concessione della casa editrice, proponiamo uno dei test finali presenti nel volume:

SCOPRI CHE CAPO HAI IN 7 DOMANDE

1 – L’ultima volta che ti ha fatto un complimento…

A. Per il mio compleanno, deve averlo visto su Facebook

B. Per il mio look, poteva pure evitare

C. Per un lavoro ben fatto

D. Per una consegna per ieri

2 – Alla riunione tipo:

A. Non arriva mai in ritardo

B. Non arriva mai in orario

C. Inizia sempre con un giro di buone notizie

D. Ti fa prendere appunti

3 – Hai chiesto un aumento di stipendio:

A. Ha risposto “Vediamo”

B. Ha cambiato discorso, obbligandoti a chiederlo una seconda volta

C. “Che sincronicità: stavo per chiamare HR in questo momento per aprire la pratica”

D. Per darti una risposta ha aperto un file excel per calcolare 5 diverse variabili

4 – I discorsi di fine anno:

A. Soporiferi, ma a fine serata ci sta

B. Improvvisati al momento, dopo il brindisi

C. Empatici

D. Numeri, altro che Steve Jobs a Stanford

5 – Sulla sua scrivania:

A. Cartellette, un calendario, una palla antistress

B. Le foto di famiglia come il Presidente degli Stati Uniti

C. Tiene sempre poche cose e tutte in ordine, cleaning desk policy e pennarelli

D. File excel stampati, bene però

6 – Dove va in vacanza?

A. In estate o in inverno?

B. Al mare in estate e in inverno, all’estero e sempre all inclusive

C. Città d’arte

D. Silicon Valley, in cerca di trend

7 – Cosa propone come attività di team building?

A. Un aperitivo fuori

B. Trekking, ma lui arriva in auto

C. Il team building si fa tutti i giorni, lavorando insieme

D. Un corso di formazione

L’APPUNTAMENTO CON LIBLIVE SULLA PAGINA FACEBOOK DE ILLIBRAIO.IT – Il 9 settembre, alle ore 13, Domitilla Ferrari presenta Il pessimo capo con Paolo Armelli e Ester Viola

RISULTATI

Maggioranza di risposte A

Capo standard. Hai un capo come tutte e tutti noi. Un po’ vi annoia, ma poi non avete tanto da ridire. Non mi lamenterei.

Maggioranza di risposte B

Capo cafone. Preciso il capo del capitolo 7 quello che quando pensi che possa aver superato il limite ancora ti stupisce.

Maggioranza di risposte C

Capo di fantasia. Sì perché un capo così non esiste. Non ancora. Magari potresti essere tu. Ci stai lavorando?

Maggioranza di risposte D

Capo ragioniere. Capitolo 6: fa i conti di tutto, non riesce ad avere una visione d’insieme ma ha sempre la scrivania in ordine. Ci fossero solo meno fogli stampati.

(continua in libreria…)