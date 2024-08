“Elementare, Watson!”: imparare l’inglese attraverso un escape book ricco di enigmi

“Risveglia lo Sherlock Holmes che è in te e diventa un asso in inglese…”. In libreria “Elementare, Watson! – Misteri da risolvere in inglese”, “un escape book” pensato per aiutare a imparare la lingua attraverso casi di true crime e tanti enigmi…

In cerca di un metodo originale per imparare l’inglese? Se amate gialli, noir e true crime, potreste provare con Elementare, Watson! – Misteri da risolvere in inglese. Un volume molto particolare, firmato da Ulrike Wolk e Annekatrin Baumann, e tradotto per Vallardi da Paola Slaviero.

Parliamo infatti di “un escape book” pensato per aiutare a imparare l’inglese “con 5 casi di true crime e tanti enigmi che metteranno alla prova le tue capacità deduttive”.

Sì perché per imparare l’inglese, o comunque migliorare l’uso della lingua, memorizzando tante parole nuove, può essere utile (anche) sfruttare le proprie doti da detective…

Ma cosa contiene Elementare, Watson! e in cosa consiste questo particolare “metodo”? Foglietti cifrati, telegrammi misteriosi, specchi ingannevoli permetteranno di unirsi agli scaltri giornalisti investigativi Annie e Peter, e di avventurarsi tra le nebbiose strade di Londra o lungo le coste della vecchia Inghilterra.

Con tips che aiuteranno lettrici e lettori a fare il punto sulle indagini e glossari per perfezionare la lingua, il volume contiene cinque capitoli ricchi di storie – in inglese e in italiano – per cinque casi da brivido tutti da risolvere.

Che cosa aspetti? “Risveglia lo Sherlock Holmes che è in te e diventa un asso in inglese…”.