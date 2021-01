Libri per iniziare il nuovo anno all’insegna della salute e del benessere

Il 2020 è stato un anno complicato per tutti, ovunque, e ora che ce lo siamo finalmente lasciati alle spalle la speranza è, che di mese in mese, il 2021 porti serenità e benessere. A partire da quello psicofisico. E a questo proposito, possono venirci in soccorso anche i consigli contenuti nei libri. Per questo preparatevi a rimettervi in carreggiata, perché di seguito abbiamo selezionato tre novità da non perdere per ripartire con il piede giusto (e se voleste altri consigli di lettura, qui la nostra selezione di saggi e manuali per ritrovare il benessere smarrito, come ad esempio L’arte di volerti bene di Alberto Simone).

Autrice: J.J. Smith, nutrizionista, coach, speaker ispirazionale e autrice di bestseller, negli Usa è diventata la voce delle donne intenzionate a perdere peso e migliorare la propria salute

Editore: Vallardi (in uscita l’11 gennaio)

Genere: manuale alimentare e divulgativo, ricco di ricette da seguire per una dieta sana e gustosa

Pagine: 160

Consigliato a… a chi crede che, effettivamente, siamo quello che mangiamo. Un libro perfetto per i più curiosi e gli appassionati di nutrizione, sempre alla ricerca di regimi alimentari che possano infondere benessere

Trama: questo nuovo programma dietetico sfrutta le proprietà dell’aceto di mele, abbinate ai vantaggi del digiuno intermittente, capace di facilitare la perdita di peso senza però intaccare la massa muscolare. La dottoressa Smith fornisce un piano alimentare per la settimana del programma e presenta anche trenta ricette, dolci e salate, oltre a suggerimenti per mantenere il peso forma

Cosa ci è piaciuto di più: il fatto che lo scopo del volume non sia il semplice dimagrimento. Alla fine del percorso, infatti, ci si sentirà meno stanchi, più efficienti e più leggeri

Ricette funzionali

Autrice: Sara Farnetti, specialista in Medicina Interna, impegnata nella ricerca nel campo della nutrizione funzionale e dell’effetto dei cibi sul metabolismo umano, l’equilibrio ormonale, l’espressione genica e l’infiammazione

Editore: Bur

Genere: Un ricettario agile e approfondito, rigoroso ma divertente da leggere, facile da utilizzare per soddisfare i nostri desideri a tavola, semplici da eseguire con tempi di esecuzione rapidissimi

Pagine: 144

Consigliato a… a chi ama trascorrere un po’ di tempo davanti ai fornelli e desidera imparare a cucinare in modo nuovo e più consapevole, sperimentando piatti buoni, vari, ma anche salutari per il nostro organismo

Trama: l’autrice, coadiuvata da Michela Coppa, presenta numerose ricette e scioglie una serie dubbi. Questo volume ha infatti il merito di portare verso un nuovo livello di consapevolezza sulla funzione del cibo, sulle associazioni e sulle preparazioni

Cosa ci è piaciuto di più: il messaggio che fa passare, e cioè che un’alimentazione “di precisione”, e abitudini in sintonia con il nostro stile di vita, sono obiettivi a portata di mano

La dieta delle diete

Autrice: Rosanna Lambertucci, l’antesignana dei programmi televisivi dedicati alla salute e al benessere

Editore: Mondadori

Genere: siamo davanti a manuale-ricettario che, oltre a fornire informazioni sull’alimentazione e su quello che consumiamo, infonde speranza e motivazione

Pagine: 160

Consigliato a… chi è interessato all’alimentazione a 360 gradi, dal momento della scelta dei prodotti durante la spesa, a quello della preparazione dei piatti, fino al pensiero che si nasconde dietro ogni gesto. Insomma, a chi ama il cibo e la buona cucina

Trama: l’autrice ha fatto sue le intuizioni della bioterapia nutrizionale, una pratica terapeutica che tratta il cibo e le sue associazioni per le loro capacità di prevenzione e cura. Non a caso questo volume è frutto della collaborazione con il dottor Fausto Aufiero, medico e nutrizionista. Ne viene fuori un percorso alimentare di sette giorni, ottimali per assicurare un equilibrio metabolico con tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno, con tanto di ricette e relative connessioni scientifiche

Cosa ci è piaciuto di più: a sorpresa, questo libro è in realtà un gioioso invito a mangiare (bene) e a credere che, attraverso il cibo, si possa migliorare la nostra vita

(articolo in collaborazione con Upday)