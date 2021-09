Libri sul sesso, per superare i tabù

Attorno ai temi legati alla sfera della sessualità esistono ancora molti tabù. O non se ne parla completamente, oppure si rischia di farlo nel modo sbagliato.

Sono diversi i libri sul sesso che invitano lettrici e lettori a guardare a questo mondo con un’attitudine nuova, scevra da pregiudizi e da condizionamenti, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Per questo abbiamo selezionato tre uscite recenti che affrontano alcuni aspetti di questo vasto argomento: un testo leggero e ironico incentrato sul piacere femminile, uno dedicato a normalizzare il sex work e un breve manuale divulgativo che si presenta come un microcorso di educazione sessuale.



Autrice: Lyona (all’anagrafe Marta Puig), artista catalana, è una delle illustratrici più conosciute del web per i suoi cartoni femministi ed è un punto di riferimento nel mondo del fumetto.

Editore: Vallardi, con la traduzione di Florencia Di Stefano-Abichain.

Genere: guida avventurosa al piacere femminile.

Pagine: 144.

Consigliato a… chi è alla ricerca di narrazioni fresche e autentiche, che non abbiano paura di scendere nei dettagli della sessualità (tra l’altro qui trovate altri titoli dello stesso genere).

Trama: in questa storia c’è una protagonista e c’è, come in tutti gli archi narrativi, un obiettivo da raggiungere: il Piacere Perduto. Come ritrovarlo? Semplice, sbarazzandoci di tutti i cliché relativi alla vita sessuale e relazionale, senza limiti né vergogna, ma sempre con rispetto, attenzione e affetto.

Cosa ci è piaciuto di più: il tono ironico, mordace e, allo stesso tempo, tenero con cui l’autrice invita a esplorare e ad ascoltare il corpo: il proprio e quello altrui.

Sex work is work

Autrice: Giulia Zollino, educatrice sessuale e antropologa (qui il suo profilo Instagram).

Editore: Eris.

Genere: breve saggio divulgativo sul lavoro sessuale.

Pagine: 64.

Consigliato a… chi desidera conoscere meglio (e senza preconcetti) il mondo di chi lavora con il proprio corpo e con la sessualità.

Trama: il libro vuole essere contributo in direzione della normalizzazione del lavoro sessuale e della lotta contro lo stigma che colpisce le persone coinvolte nel sex work.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autrice di portare all’attenzione un tema che è un vero e proprio tabù culturale, un argomento di cui si dibatte sempre con toni paternalistici e moraleggianti.

Sex lessons

Autore: Rocco Siffredi, celebre attore.

Editore: Mondadori.

Genere: breve manuale divulgativo sul sesso.

Pagine: 120.

Consigliato a… chi è alla ricerca di uno sguardo generale sul mondo della sessualità: uno sguardo giocoso, analitico e anche pratico.

Trama: lo stesso autore l’ha definito un “corso rapido di educazione sessuale, che attualmente avviene attraverso il canale distorto della pornografia online”. Cos’è dunque il sesso e come fare a liberarsi dalla rappresentazione dei media? Con un intento divulgativo, Siffredi racconta questa realtà partendo dalla sua vita, dalla sua esperienza di professionista del porno, ma anche di padre di due ragazzi.

Cosa ci è piaciuto di più: l’accessibilità del testo e la volontà di renderlo davvero un manuale giocoso e fruibile per lettori e lettrici che hanno voglia di scoprire il piacere.

