Oltre tabù e luoghi comuni: nuovi libri sulla sessualità

La sessualità rappresenta uno dei punti essenziali delle nostre vite, definendo i nostri comportamenti, le nostre impressioni e le nostre interazioni. Sono molti i libri che esplorano e descrivono il mondo della sessualità e dell’erotismo a tutto tondo, e che cercano di andare oltre i tabù e i luoghi comuni.

Gli scaffali delle librerie, infatti, offrono una svariata scelta a chi vuole documentarsi a riguardo. Per questo motivo abbiamo selezionato tre uscite recenti che affrontano alcuni aspetti di questo argomento: un saggio sulla sessualità femminile nel XXI secolo firmato da Katherine Angel, un libro della scrittrice francese Emmanuelle Richarde sul tabù dell’astinenza sessuale, slegata da qualsiasi precetto religioso, e un volume che esplora le sfide che i giovani devono affrontare all’inizio della loro vita da adulti di Tamara Tenenbaum.

Autrice: nata a Bruxelles da genitori inglesi, l’accademica e scrittrice britannica Katherine Angel, già autrice di Bella di papà (testo dedicato ai padri gelosi e iperprotettivi delle commedie romantiche, alle teorie della psicanalisi, alla letteratura e all’attualità, edito da Blackie Edizioni nella traduzione di Veronica Raimo e Alice Spano) è tornata in libreria con Il sesso che verrà. Donne e desiderio nell’era del consenso.

Editore: Blackie Edizioni, traduzione di Veronica Raimo e Alice Spano.

Genere: saggio sulla sessualità femminile nel XXI secolo.

Pagine: 192.

Trama: nel 1976 il grande filosofo Michel Foucault fece una promessa: il sesso che verrà sarà finalmente un sesso migliore. Il suo auspicio, però, non è mai stato così lontano dall’avverarsi. E l’opera di liberazione non si è mai completata: nuove catene si aggiungono ogni giorno. A finire in trappola, ancora una volta, sono le donne, invitate a proclamare il loro desiderio in maniera inequivocabile in nome dell’odierno concetto di consenso.

Consigliato a… chi, come l’autrice, si chiede perché la responsabilità deve ricadere sulle donne, perché ci si aspetta che il desiderio sia qualcosa facile da comprendere e perché non c’è spazio per la complessità, la vulnerabilità, la collaborazione e il mistero…

Cosa ci è piaciuto di più: l’indagine dell’autrice sull’idea di consenso e sui suoi limiti, così come sul piacere, sull’autonomia e sull’immaginazione nella sfera sessuale, costituendo una sfida aperta a tutti gli uomini e a tutte le donne, così da mettere in discussione i dogmi, anche quelli apparentemente sensati, che ci imponiamo.

I corpi astinenti

Autrice: Emmanuelle Richard è una scrittrice francese. Tra i suoi romanzi, La Légèreté e Pour la peau (entrambi usciti per Éditions de l’Olivier), vincitore del premio Anaïs Nin e del premio Marie Claire per il romanzo femminile; ha poi pubblicato Désintégration, romanzo sull’odio di classe nella Parigi contemporanea. Les corps abstinents, uscito in Francia per Flammarion, è il suo ultimo libro.

Editore: Tlon, traduzione di Valentina Maini.

Genere: libro sulla parità di genere e sulla libertà personale.

Pagine: 222.

Trama: l’astinenza sessuale, slegata da qualsiasi precetto religioso, è uno dei tabù meno indagati della società contemporanea. Un tema che apre diverse riflessioni sulle molteplici forme della sessualità: monogamia, celibato, rapporto col proprio corpo, seduzione, libido, masturbazione, tenerezza e frustrazione.

Consigliato a… chi cerca un libro intimo e corale che decostruisce la vergogna e gli stereotipi associati all’assenza di sesso, raccontando con delicatezza presenze e assenze comuni a tutti.

Cosa ci è piaciuto di più: come l’autrice, attraverso la sua personale esperienza, ha raccolto le testimonianze intime di persone che hanno deciso di praticare l’astinenza sessuale. Non di una, ma di diverse astinenze parla Richard, frantumando cliché e stereotipi.

La fine dell’amore

Autrice: Nata e cresciuta in una comunità ebraica ortodossa nel cuore di Buenos Aires, Tamara Tenenbaum è docente di Filosofia e scrive per quotidiani e riviste, tra cui La Naciòn, Revista Anfibia e Tierra Adentro. Nel 2017 ha pubblicato il libro di poesie Reconocimiento de terreno (Pànico el panico) e nel 2019 la la raccolta di racconti Nadie vive tan cerca de nadie (Emecè). Ha un podcast, Deconstruides, in cui approfondisce tematiche di genere, ed è tra le cofondatrci della casa editrice Rosa Iceberg.

Editore: Fandango Libri, traduzione di Alberto Bile.

Genere: saggio letterario sugli affetti.

Pagine: 224.

Trama: la fine dell’amore allude a ciò che accade quando il matrimonio o la vita di coppia monogama non sono più uno scopo della vita. La distruzione creativa dell’amore romantico libera gli uomini e le donne nelle loro relazioni così che possano ricostruire una vita nuova e soddisfacente.

Consigliato a… chi vuole scoprire e apprendere i costumi affettivi e sessuali del mondo laico, come un’antropologo alle prese con una civiltà sconosciuta.

Cosa ci è piaciuto di più: come, partendo dalla militanza femminista e dalla filosofia e dalle conversazioni con amiche e colleghe, l’autrice esplora le sfide che i giovani affrontano all’inizio della loro vita da adulti.

