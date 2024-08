Il segreto della longevità? La dieta mediterranea

“Questo libro ha quindi l’enorme valore di accompagnare i lettori e le lettrici in un viaggio che parte dalla scienza e arriva alla scoperta – o meglio alla riscoperta – dei piatti tipici della nostra dieta mediterranea. E lo fa in modo molto originale, entrando nelle case e raccogliendo testimonianze, racconti e ricette”: lo si legge nella prefazione, firmata da Antonella Viola, a Dieta mediterranea – Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità, volume, in libreria per Gribaudo, firmato da Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci.

Parliamo infatti di un libro che contiene consigli pratici e suggerimenti, ma anche tante ricette e le interviste, raccolte direttamente sul campo dagli autori, a chi la dieta mediterranea la vive da vicino, magari inconsapevolmente da generazioni, ricevendone i benefici.

Alzi la mano chi, del resto, in qualche momento della propria vita, non si è lasciato ingannare da promesse miracolose su fantomatici effetti benefici di un alimento o su poteri dimagranti di diete facili e senza sforzi. Questo perché di diete ed eventuali effetti salutari si parla diffusamente, a volte, purtroppo, senza una vera conoscenza scientifica.

La sfida dei nostri giorni, dunque, è proprio quella di districarsi tra mari di informazioni, a volte ingannevoli, incomplete o semplicemente vere ma difficili da comprendere.

Esiste però un metodo che promette quello che mantiene ed è, almeno per noi italiani, semplice, a portata di mano e sostenibile. Non è un caso che la dieta mediterranea sia fra le diete più apprezzate e studiate nel mondo (e infatti è fra le poche diete avallate da moltissimi studi scientifici, recenti e non).

Il libro di Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci, giovane coppia di studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la dieta mediterranea alla luce delle ultimissime scoperte e delle nuove “prove” che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere.

Il risultato? Un medico ricercatore e un dietista con alle spalle un passato da chef professionista per un viaggio attraverso la dieta mediterranea, intrecciando ricordi ed evidenze scientifiche…