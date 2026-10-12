Non si ferma la “Murdoku mania”: in libreria arriva il secondo libro

Unire la passione per i rompicapo a quella per i misteri. In fondo, si parla sempre di enigmi da risolvere, indizi da cercare, tracce da seguire… Dev’essere questo il ragionamento che ha portato avanti Manuel Garand, l’ideatore di Murdoku – il libro-gioco che mescola le regole classiche del sudoku alla risoluzione di casi di omicidio – che arriva il 13 ottobre in libreria con un secondo volume, Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo, edito come sempre da Magazzini Salani.

Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo

L’uscita arriva dopo il grande successo del primo Murdoku, che a oggi è il libro più venduto in Italia nel 2026. Una vera e propria “Murdoku mania“, dunque, documentata dai tanti scatti di lettrici e lettori che hanno passato la loro estate a risolvere gli enigmi creati da Garand, autore orinario di Montréal e ideatore di rompicapi (apparsi anche sul Financial Times).

Del resto, come sottolineato da Marco Figini, direttore editoriale di Magazzini Salani, “Murdoku ha consacrato in tutto il mondo un genere editoriale che, come i manga e il new romance, si sta ritagliando uno spazio stabile in libreria. Sono libri di nuova generazione che mescolano gioco, narrazione e logica, invitando il lettore a riscoprire il piacere di spegnere il telefono e mettersi alla prova”.

Le novità del secondo volume di Murdoku

Le regole per risolvere gli 80 nuovi casi presentati nel secondo volume sono le stesse del primo: mescolando logica e ingegno, bisogna sciogliere l’enigma presentato di volta in volta. Il libro offre una serie di indiziati e una griglia da completare, avvalendosi di tutti gli elementi presentati, come ad esempio mobili, animali, oggetti e così via…

Questi elementi vanno così inseriti all’interno della griglia, secondo le regole classiche del sudoku: in ogni riga e colonna può esserci uno e un solo personaggio.

Ma in Murdoku 2 la sfida si amplia: gli 80 nuovi casi sono infatti ambientati in ben cinque epoche diverse: Medioevo, Far West, Età dei pirati, Preistoria e Antico Egitto. Nuove atmosfere, dunque ma anche tanti nuovi personaggi a tema con le epoche e regole speciali da applicare a ogni capitolo, in una serie di indagini dalla difficoltà progressiva, adatte anche ai principianti.

Lettrici e lettori dovranno dunque destreggiarsi tra castelli, galeoni, saloon, tigri dai denti a sciabola e imponenti piramidi, tra pagine colorate e scenari a tema.

Non resta dunque che sfilare la matita e, come suggerisce il cavaliere protagonista delle pagine dedicate al Medioevo, risolvere qualche caso “alla vecchia maniera. Niente computer o penne, si usa solo la testa!”.