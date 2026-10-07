Ecco i 10 libri più venduti in Italia finora nel 2026

“Murdoku” è al primo posto nella classifica dei libri più venduti in Italia finora nel 2026. Tra i bestseller in libreria anche “L’alba dei leoni” di Stefania Auci e “Il custode di Niccolò Ammaniti”, davanti a… – Ecco la top ten (in cui domina la narrativa italiana)

Quali sono i libri più venduti finora in Italia 2026? Quali i bestseller in libreria tra gennaio e settembre 2026? Alla Fiera del libro in corso a Francoforte, dove sono stati comunicati gli ultimi dati (positivi) sul mercato librario (qui tutti i dettagli), è stata anche resa nota dall’Associazione Italiana Editori la top ten dei primi 9 mesi dell’anno in corso.

Nella classifica dei 10 libri più venduti domina la narrativa italiana, ma al primo posto, come abbiamo anticipato, c’è Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garand (Magazzini Salani), il libro-gioco dell’estate, un fenomeno editoriale mondiale.

Com’è stato spiegato a Francoforte, tra l’altro, nel 2026 crescono tutti i generi narrativi (in particolare i fumetti e i libri per bambini e ragazzi), mentre sono in calo saggistica specialistica, manualistica pratica e self help.

E veniamo dunque alla top ten dei libri più comprati…

Ecco i 10 libri più venduti nei primi 9 mesi del 2026

Sul podio, quindi, una delle autrici italiane più lette degli ultimi anni come la siciliana Auci (e la sua saga dei Florio) e un altro noto autore italiano, Ammaniti. Spazio poi all’ultimo bestseller a fumetti (per bambini) di Pera Toons e per il romanzo dell’autrice sarda Bianca Pitzorno, protagonista anche al Premio Strega e amata da più di una generazione di lettrici e lettori.

Nella classifica dei libri bestseller del 2026 non manca il nuovo romanzo di Gotto e il terzo libro di un’altra autrice apprezzatissima, Francesca Giannone, settima davanti al vincitore dello Strega Mari.

A chiudere la top ten, il giallo italiano, con Manzini, e un libro particolarmente apprezzato come quello firmato da Luciana Littizzetto.

In questa classifica, dunque, sono ben 9 (su 10) le autrici e gli autori italiani.