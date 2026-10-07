libri più venduti italia 2026
Editoria

Ecco i 10 libri più venduti in Italia finora nel 2026

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di Redazione Il Libraio 07.10.2026

“Murdoku” è al primo posto nella classifica dei libri più venduti in Italia finora nel 2026. Tra i bestseller in libreria anche “L’alba dei leoni” di Stefania Auci e “Il custode di Niccolò Ammaniti”, davanti a… – Ecco la top ten (in cui domina la narrativa italiana)

Quali sono i libri più venduti finora in Italia 2026? Quali i bestseller in libreria tra gennaio e settembre 2026? Alla Fiera del libro in corso a Francoforte, dove sono stati comunicati gli ultimi dati (positivi) sul mercato librario (qui tutti i dettagli), è stata anche resa nota dall’Associazione Italiana Editori la top ten dei primi 9 mesi dell’anno in corso.

Nella classifica dei 10 libri più venduti domina la narrativa italiana, ma al primo posto, come abbiamo anticipato, c’è Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garand (Magazzini Salani), il libro-gioco dell’estate, un fenomeno editoriale mondiale.

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Com’è stato spiegato a Francoforte, tra l’altro, nel 2026 crescono tutti i generi narrativi (in particolare i fumetti e i libri per bambini e ragazzi), mentre sono in calo saggistica specialistica, manualistica pratica e self help.

E veniamo dunque alla top ten dei libri più comprati…

Ecco i 10 libri più venduti nei primi 9 mesi del 2026

libri più venduti 2026

 

  1. Murdoku, Manuel Garand, Magazzini Salani (Settembre 2026)
  2. L’alba dei leoni – La saga dei Florio, Stefania Auci, Nord (Gennaio 2026)
  3. Il custode, Niccolò Ammaniti, Einaudi Stile Libero (Marzo 2026)
  4. Il gioco delle risate, Pera Toons, Tunué (Marzo 2026)
  5. La sonnambula, Bianca Pitzorno, Bompiani (Gennaio 2026)
  6. Ci basterà mangiare il vento, Gianluca Gotto, Mondadori (Giugno 2026)
  7. Gli anni in bianco e nero, Francesca Giannone, Nord (Maggio 2026)
  8. I convitati di pietra, Michele Mari, Einaudi (Novembre 2025)
  9. I tramezzini di Rocco Schiavone, Antonio Manzini, Sellerio (Maggio 2026)
  10. Il tempo del la la la, Luciana Littizzetto, Mondadori (Aprile 2026)

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Sul podio, quindi, una delle autrici italiane più lette degli ultimi anni come la siciliana Auci (e la sua saga dei Florio) e un altro noto autore italiano, Ammaniti. Spazio poi all’ultimo bestseller a fumetti (per bambini) di Pera Toons e per il romanzo dell’autrice sarda Bianca Pitzorno, protagonista anche al Premio Strega e amata da più di una generazione di lettrici e lettori.

Nella classifica dei libri bestseller del 2026 non manca il nuovo romanzo di Gotto e il terzo libro di un’altra autrice apprezzatissima, Francesca Giannone, settima davanti al vincitore dello Strega Mari.

A chiudere la top ten, il giallo italiano, con Manzini, e un libro particolarmente apprezzato come quello firmato da Luciana Littizzetto.

In questa classifica, dunque, sono ben 9 (su 10) le autrici e gli autori italiani.

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