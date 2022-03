Il 2022 è scritto nelle stelle: tre libri sull’astrologia

Che cosa ci riserverà il nuovo anno? Quali saranno le sfide che dovremo superare nel corso dei prossimi mesi? Non sappiamo se il destino sia scritto nelle stelle o meno, ma una cosa è certa: avere a portata di mano una guida astrologica può essere un buon modo per approcciarsi al futuro con uno sguardo più aperto, luminoso e ottimista.

Per questo vogliamo proporvi tre uscite editoriali sul mondo dell’oroscopo: il nuovo immancabile libro di Paolo Fox, un testo firmato da Nina Segatori dedicato agli amanti dei libri e delle stelle, e il romanzo di Silvia Zucca da cui recentemente è stata tratta una serie Netflix.

Come vedete, si tratta di titoli molto diversi tra loro, ma siamo sicuri che vi aiuteranno ad affrontare le vostre giornate con una nuova prospettiva.

L’oroscopo 2022

Autore: Paolo Fox, celebre nome che ha iniziato a occuparsi di astrologia all’età di sedici anni. Collabora con diverse riviste, tra cui Di Più e Di Più Tv, e interviene in vari programmi televisivi, in particolare su RaiDue nella trasmissione Mezzogiorno in famiglia dove conduce una rubrica fissa con la classifica settimanale.

Editore: Cairo.

Genere: un oroscopo che, mese per mese, preannuncia come andrà il nuovo anno: relazioni, famiglia, amicizia, lavoro e molto altro.

Pagine: 264.

Trama: Sole, Ascendente, Luna e tutti gli altri pianeti. Non c’è un aspetto che il libro di Paolo Fox non approfondisca con precisione e esaustività. Si tratta quindi non tanto di un oracolo, ma di un testo che vi permetterà di vedere in che modo gli astri condizioneranno il vostro anno. Tra alti e bassi, non mancano suggerimenti per prepararsi alle prove che la vita vi metterà davanti.

Consigliato a… chi segue l’oroscopo da sempre e desidera non solo sapere come andrà il proprio futuro, ma approfondire il vasto mondo dell’astrologia.

Cosa ci è piaciuto di più: l’accuratezza con cui Fox studia ogni segno, mostrandoci come le stelle e i transiti dei pianeti potranno influenzare la nostra quotidianità.

Oroscopo letterario

Autrice: Nina Segatori, astrologa 3.0, è la fondatrice della pagina Instagram di Oroscopo letterario nella quale unisce le sue grandi passioni – astrologia, cinema e letteratura.

Editore: Fabbri.

Genere: un progetto di astrologia che coniuga stelle e cultura.

Pagine: 320.

Trama: ci troviamo di fronte a un testo che offre un modo alternativo di guardare alle stelle, sfatando i luoghi comuni sull’oroscopo e unendo la passione per lo zodiaco a quella per la letteratura, il cinema, la musica e le serie tv. Attraverso le parole di Franco Battiato (ariete), Ken Follett (gemelli), Pablo Neruda (cancro) e tante altre figure cardine della cultura mondiale, l’autrice dà una nuova voce allo zodiaco.

Consigliato a… chi ama gli oroscopi ma anche a chi desidera aprirsi a nuovi orizzonti.

Cosa ci è piaciuto di più: lo stile fresco e originale di Segatori, che si accorda perfettamente alle tante illustrazioni che corredano il volume.

Autrice: traduttrice e scrittrice, Silvia Zucca è laureata in Letteratura inglese e ha lavorato per diversi anni per una piccola rete televisiva. Ha firmato, oltre al bestseller Guida astrologica per cuori infranti, il romanzo Il cielo dopo di noi.

Editore: Nord.

Genere: commedia romantica che vede al centro una protagonista irresistibile.

Pagine: 468.

Trama: Alice Bassi ha 30 anni, è single e la sua vita non sembra andare proprio nel verso giusto. Per fortuna, l’incontro con Tio, esperto di oroscopi e astrologia, cambierà notevolmente la sua quotidianità, mettendola davanti a situazioni nuove e inaspettate. In amore, ma non solo…

Consigliato a… chi è alla ricerca di storie che facciano battere il cuore, a chi crede nel destino e a chi ha bisogno di una spinta per vivere la vita con più coraggio e libertà.

Cosa ci è piaciuto di più: la capacità dell’autrice di raccontare con brio e pungente ironia i successi e i disastri di una donna piena di vitalità, di contraddizioni e di speranze.

