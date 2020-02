Da #chileggenonsiferma ideato dalle Feltrinelli ad alcune librerie che propongono le consegne a domicilio, passando per #libriaperti, l'iniziativa di promozione della lettura lanciata da ilLibraio.it su Instagram, che coinvolge autori e lettori

Le librerie del Nord Italia (ma non solo) non si sono lasciate scoraggiare in questi giorni complicati, in cui i negozi (tutti, non solo quelli dedicati ai libri) si svuotano causa timori da coronavirus. Molte libraie e molti librai hanno deciso di usare l’inventiva per creare delle iniziative, sui social e non solo, che favoriscano la lettura e che permettano alle librerie di essere più vicine, anche se solo virtualmente, alla clientela.

Tra le iniziative social troviamo per esempio quella ideata dalle Feltrinelli: #chileggenonsiferma è un hashtag con cui condividere le proprie letture, così che, anche chi non è nella condizione di potersi spostare, possa continuare a viaggiare grazie alle storie consigliate da altri lettori.

A Milano la libreria indipendente Verso ha deciso di raggiungere i clienti con il servizio di libri a domicilio #versopedala, che permette ai lettori di ricevere a casa il libro scelto, da un libraio in bicicletta. E non è la sola: sempre nel capoluogo lombardo, La scatola Lilla di Cristina Di Canio ha lanciato l’hashtag #libriantidoto, con cui invita a condividere consigli di lettura. Ne sono arrivati così tanti, che la libreria sta allestendo uno scaffale dedicato proprio alle proposte dei clienti. Anche La scatola Lilla, inoltre, propone un servizio di consegna a casa.

Dal canto suo la libreria Luna’s Torta di Torino ha proposto l’idea Decamerone 2020, invitando 100 persone, tra attori e performer, a fare una rilettura in video delle novelle di Boccaccio, al fine di creare una lunga diretta sui social per tenere compagnia a chi si trova in quarantena.

Anche noi de ilLibraio.it abbiamo lanciato #libriaperti, un’iniziativa di promozione della lettura in questi giorni difficili: a partire dalle stories della pagina Instagram della rivista autrici e autori come Alessia Gazzola, Donato Carrisi, Stefania Auci, Costanza Rizzacasa d’Orsogna, Wulf Dorn, Enrico Galiano e molti altri stanno condividendo i loro pensieri sulla lettura come fuga da questi momenti difficili o come occasione di riflessione, oltre a consigli di lettura…