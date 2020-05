Le librerie hanno finalmente riaperto, ma nel mondo del libro certo non manca la preoccupazione per l'impatto della pandemia. La Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri ha pensato a un ciclo di webinar intitolato "Pillole per librai curiosi", i cui temi saranno utili per affrontare la riapertura dopo la crisi - Il programma

Dopo settimane di chiusura forzata causa lockdown, le librerie hanno finalmente riaperto. E, in un momento non certo semplice anche per la filiera del libro, alle prese con l’impatto della pandemia, riapre, in versione digitale, la Scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri.

Nell’attesa di poter riprendere le lezioni frontali, la scuola ha infatti programmato sei webinar per un ciclo intitolato “Pillole per librai curiosi” in cui verranno affrontati temi specifici allo scopo di promuovere una discussione attorno alle strategie da adottare per ripartire dopo la crisi.

I singoli webinar avranno una durata di 45 minuti e si terranno alle ore 14.30 a partire dal 25 maggio; si potrà accedere liberamente registrandosi ai link indicati.

Ecco il programma:

Il ruolo del libraio: trovare lo slancio per ricominciare (25 maggio 2020)

Indicazioni, consigli e stimoli preziosi. L’intento è quello di rigenerare nei librai la consapevolezza del loro ruolo all’interno della libreria e della comunità e di rendere più efficaci l’impostazione del lavoro e le pratiche quotidiane.

Testimonianza introduttiva di Vittorio Graziani, Libreria Centofiori, Milano

Interviene Romano Montroni

Il volto dell’editoria italiana. Ripartire dopo la crisi (9 giugno 2020)

Conoscere il progetto e la visione degli editori è parte essenziale del lavoro del libraio. Ascolteremo la storia di due tra le principali case editrici italiane e attraverso la voce dei protagonisti capiremo come intendono far fronte alla trasformazione in corso.

Intervengono Stefano Mauri, Gruppo editoriale Mauri Spagnol e Giuseppe Laterza, Editori Laterza

Modera Romano Montroni

I tascabili: libri che sfidano il tempo – Parte I (15 giugno)

Quali sono gli obiettivi culturali e commerciali di collane cariche di storia, nelle quali si concentrano titoli che durano nel tempo e che continuano a parlare a generazioni di lettori? Per i librai, soprattutto i più giovani, sarà un viaggio coinvolgente alla scoperta del mondo dei tascabili.

Testimonianza introduttiva di Romano Montroni

Intervengono Luigi Belmonte, Oscar Mondadori e Raf Scelsi, Universale Economica Feltrinelli

I tascabili: libri che sfidano il tempo – Parte II (18 giugno)

Quali sono gli obiettivi culturali e commerciali di collane cariche di storia, nelle quali si concentrano titoli che durano nel tempo e che continuano a parlare a generazioni di lettori? Per i librai, soprattutto i più giovani, sarà un viaggio coinvolgente alla scoperta del mondo dei tascabili.

Testimonianza introduttiva di Romano Montroni

Intervengono Michele Fusilli, Grandi Libri Garzanti e Federica Magro, BUR Rizzoli

Il servizio al cliente: tempo, curiosità e passione (22 giugno 2020)

Spunti e proposte per migliorare la qualità del servizio e la redditività della libreria: saper stabilire un dialogo con i clienti-lettori attraverso il servizio e le proposte di lettura fa la differenza tra stare sul mercato e soccombere.

Testimonianza introduttiva di Alessandro Cioppi, Librerie.Coop

Interviene Romano Montroni

Considerazioni sulla gestione economica e finanziaria della libreria (29 giugno 2020)

Conoscere i parametri di valutazione economica è indispensabile per controllare l’andamento della libreria, tenendo a mente che i numeri migliorano se migliora l’efficienza complessiva.

Testimonianza introduttiva di Giorgio Pignotti, Libreria Rinascita, Ascoli Piceno

Intervengono Edoardo Scioscia e Mirco Dordolo, Gruppo Libraccio