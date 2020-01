Buon libro, tazza di tè fumante, divano... Quando il freddo arriva è davvero impossibile non essere pigri. Per questo abbiamo preparato una lista di coperte e lenzuola letterarie da regalare o regalarsi. Da "Harry Potter" ad "Alice nel paese delle meraviglie", passando per "Il trono di spade", fino ad arrivare ai supereroi dei fumetti...

Insieme al freddo è inevitabile l’arrivo della pigrizia: quanto amiamo rimanere a letto, sotto coperte e lenzuola calde, magari mentre leggiamo un buon libro? In questo periodo dell’anno è una forte necessità, e da veri amanti della lettura, abbiamo pensato di darvi qualche spunto per sopravvivere anche a questa stagione…

Ecco una lista di coperte e lenzuola letterarie da regalare o regalarsi, che si ispirano ad alcuni dei più amati libri… E non dimenticatevi di trovare il cuscino letterario abbinato.

Alla ricerca di qualcosa di magico? Le avventure del mago più famoso della letteratura, nato dalla fantasia di J.K. Rowling, hanno ispirato queste coperte che recitano “Non lasciare che i babbani ti buttino giù“.

E per completare il set hogwarstiano, delle lenzuola che potrebbero essere proprio quelle usate per i letti a baldacchino delle sale comuni nella Scuola di Magia e Stregoneria inglese.

L’inverno è arrivato. Per questo è importante arrivare preparati, con coperte e lenzuola calde e confortevoli. Per tutti i fan della saga Game of Thrones, di George R. R. Martin, questa coperta potrà essere lo scudo adeguato contro l’arrivo degli Estranei.

Ma non finisce qui. Infatti sono disponibili anche le lenzuola a tema Trono di spade, da regalare o da regalarsi.

Se invece non riuscite a smettere di rileggere il capolavoro di Lewis Carroll, l’inverno vi sembrerà migliore con questa coperta che ricorda il dialogo tra Alice e lo Stregatto. Ma non è finita qui…

…perché per completare l’accoppiata, ci sono anche queste lenzuola.

Fumetti Marvel

Anche i supereroi ogni tanto si riposano. E per farlo come si deve, una buona idea potrebbe essere quella di dormire tra queste lenzuola ispirate ai protagonisti dei fumetti Marvel.

E, a parte l’Uomo Ghiaccio, tutti i supereroi sono soggetti al freddo. Per questo un buon regalo, per se stessi o per gli altri, può essere una coperta ispirata a Iron Man, Capitan America, Hulk e Thor.

Dormire tra i libri

Chi non ha mai desiderato farlo? Letteralmente, però, dev’essere un po’ scomodo. Magari una via di mezzo potrebbe essere quella di puntare sulle lenzuola a tema libreria.

E per i veri amanti della lettura, una coperta di libri, per riscaldarsi anche sul divano (ovviamente mentre si legge), e non solo quando si va a dormire. Avete già scelto una tazza e un tè letterario da abbinare?