Per gli appassionati di romanzi familiari e saghe familiari (tra cui i tantissimi lettori che hanno amato I leoni di Sicilia di Stefania Auci, il bestseller dell’ultimo anno), dal 17 al 31 maggio nei principali negozi online saranno in promozione le edizioni ebook di numerosi romanzi a tema.

Parliamo di un genere letterario dalla lunga storia e ancora oggi molto amato da lettrici e lettori di ogni età. Un genere che nel tempo si è sì evoluto, ma ha anche mantenuto alcune peculiarità.

In offerta le versioni digitali di libri di ieri e di oggi, tra cui classici come Piccole donne e Piccole donne crescono (Salani) di Louisa May Alcott, I fratelli Karamazov (Garzanti) di Fëdor Dostoevskij, I fratelli Ashkenazi (Longanesi) di Israel J. Singer e I Malavoglia di Giovanni Verga.

Ma anche romanzi italiani e internazionali come Quello che non ti ho mai detto (Bollati Boringhieri) di Celeste Ng, Le buone maniere (astoria) di Molly Keane, Patria (Guanda) di Fernando Aramburu, Una vita diversa e Come cade la luce (Guanda) di Catherine Dunne,Una difficile eredità e Venti di tempesta (Corbaccio) di Charlotte Link, Vita dopo vita (Nord) di Kate Atkinson e Una spola di filo blu (Guanda) di Anne Tyler. Oltre, naturalmente, al bestseller di Stefania Auci.