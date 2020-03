"Mentre ci troviamo in questo silenzio e in questo vuoto, forse possiamo ricordarci di fare quello che non riusciamo mai a fare. E leggere è una di quelle cose. Forse la prima...". In regalo la versione ebook del romanzo d'esordio di Enrico Galiano, un libro su quel momento in cui il mondo ti sembra un nemico, ma in cui basta appoggiare la testa su una spalla pronta a sorreggere, perché le emozioni non facciano più paura... - Scaricalo gratis su ilLibraio.it

Abbiamo tutti paura.

Diciamolo, non nascondiamoci. Non abbiamo paura di dire che abbiamo paura.

Perché ricordiamocelo sempre che la paura è buona quando ti fa ricordare quanto è prezioso quello che avevi tutti i giorni sotto gli occhi e di cui non ti accorgevi.

Ti può anche dare forza, la paura. Ti può tenere vivo.

E mentre ci troviamo in questo silenzio e in questo vuoto, forse possiamo ricordarci di fare quello che non riusciamo mai a fare. E leggere è una di quelle cose. Forse la prima.

Così, con il mio editore, abbiamo pensato una cosa. Un piccolo regalo, l’ebook gratuito di Eppure cadiamo felici. Una cosa da niente, ma magari può servire a farvi compagnia, in questi giorni un po’ così. Ad abbracciarvi, anche se da lontano. Perché non so voi, sarà che sono un po’ un romantico o che ne so, ma mi sembra quasi che non siamo mai stati così vicini, come in questo stare lontani.

Enrico

Dopo Una finestra vistalago di Andrea Vitali, regalato in versione ebook a tutte le lettrici e i lettori grazie alla generosità dell’autore e della Garzanti, attraverso ilLibraio.it ecco un altro dono letterario: l’ebook del romanzo Eppure cadiamo felici di Enrico Galiano. Un regalo per cui, ancora una volta, ringraziamo lo scrittore e la casa editrice.

Eppure cadiamo felici, pubblicato nel 2017, è il libro-rivelazione di Galiano, vincitore del Premio internazionale Città di Como come migliore opera prima e del Premio cultura mediterranea. Un romanzo (qui la trama) su quel momento in cui il mondo ti sembra un nemico, ma basta appoggiare la testa su una spalla pronta a sorreggere, perché le emozioni non facciano più paura.

Galiano, da anni assiduo e apprezzato collaboratore del nostro sito, sa come parlare ai ragazzi (e non solo). In classe come sui social, dove è molto seguito. Insegnante e scrittore classe ’77, di Pordenone, dopo il successo dei romanzi Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro molto particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. Il suo nuovo romanzo, Dormi stanotte sul mio cuore, è di prossima pubblicazione sempre per Garzanti. Ecco in anteprima la copertina:

Buone letture. A casa.